中國人大阪街頭遇襲鼻骨骨折500萬日圓被搶　日本兩青少年被捕

2月25日，一名中國公民在日本大阪市住吉區街頭遇襲，導致鼻骨骨折，並被對方劫走500萬日圓（約25萬港元）現金。今日（3月17日），日本警方通報，已拘捕涉案的兩名日本青少年。



一名中國男子在大阪遇劫，報稱損失500萬日圓（約港幣25萬）。（日本TBS電視台）

據此前報道，中國男大阪街頭被搶500萬日圓 中方：日治安不靖國人應避免前往搶劫事件發生後，中國駐大阪總領事館第一時間向當地警方提出交涉，要求日方儘快破案。

據日本電視台報道，日本警方3月17日通報，針對中國籍男子在大阪遭搶劫事件，已逮捕涉案的兩名日本青少年。

事發2月25日，一名中國籍男子在大阪街頭，遭兩名劫匪使用疑似電擊槍物品襲擊並被施暴，造成鼻骨骨折，裝有500萬日元現金的背包被搶走。

近期，日本當地已發生多宗中國遇襲事件。1月29日，有中國公民在東京上野附近遭到催淚瓦斯襲擊，當街遭3人團伙搶走裝有4.2億日圓(約2,100萬港元)現金的行李箱；2月18日，有香港遊客在北海道札幌市內某餐廳用餐，被一名日本男子用啤酒瓶毆打頭部致傷。

今年以來，中國駐日本大使館多次提醒中國公民避免前往日本，並提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急情況，請及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。