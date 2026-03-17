國安部：無線鍵盤、滑鼠或藏竊密風險　揭｢隔空取物｣3大套路

3月16日，國家安全部微信公眾號發佈提示稱，無線鍵盤、滑鼠等設備帶來便利的同時，也可能潛藏竊密風險。從空中信號截獲到惡意設備潛伏，再到休眠重連漏洞，竊密者可通過多種手段實現「隔空取物」式竊密，對信息安全構成威脅。



無鍵鍵盤、滑鼠。（國家安全部公眾號）

「隔空索密」的三大套路

（一）空中信號「裸奔傳輸」

文章指出，市面上部份無線鍵鼠為控制成本，採用非加密傳輸協議。這意味著用戶每一次按鍵輸入和滑鼠點擊，都會以明文形式通過無線電波「裸奔」在空氣中。竊密者可能僅需一台普通USB射頻接收器，即可捕獲並還原這些信號，用戶的輸入內容、操作軌迹等信息將一覽無餘。

（二）惡意設備「潛伏接入」

此外，個別別有用心的人員可能會將無線鍵鼠的接收器特殊改造成為「硬件木馬」。一旦被插入涉密信息系統或關鍵部位的計算機USB接口，將會偽裝成合法外設騙過系統認證，在後台靜默執行惡意代碼，為竊密者開啟遠程控制與數據竊取的「後門」。其可持續竊取敏感信息，甚至控制目標設備。

（三）休眠狀態「暗度陳倉」

文章還指出，為延長續航，多數無線鍵鼠會在長時間無操作時，自動進入休眠模式。而設備從休眠狀態喚醒、重新與接收器建立連接的過程中可能存在安全隱患。竊密者可能利用這一時機，偽造合法配對信號，誘使無線鍵鼠與其竊密設備即時配對，實現點對點的「隔空索密」。

信息安全的三重防護

3月16日，國家安全部微信公眾號發佈消息稱，無線鍵鼠可能潛藏竊密風險。（國家安全部公眾號）

對此，國安部建議，使用者應優先選用搭載高級加密技術的無線鍵鼠，定期檢查並更新鍵鼠固件與接收器驅動，嚴防信號「裸奔」。 在處理涉密信息的辦公環境中可使用有線鍵鼠。

同時，設備配對應優先使用原廠接收器，核對產品ID是否與官方參數一致。使用者離開工位時，務必手動關閉無線鍵鼠的物理電源開關或直接拔除USB接收器，防範休眠劫持攻擊，徹底切斷潛在竊密通道。及時清理藍牙連接列表，刪除陌生及閒置設備，以防非法設備接入。