解放軍：最堅固堡壘往往從內部被攻破 部分勢力慣用滲透竊密策反
撰文：盧詩文
出版：更新：
2月28日起，以色列及美國針對伊朗展開軍事打擊，在中東戰火升溫之際，中國軍方媒體《解放軍報》旗下微博賬號「鈞正平工作室」發文稱，最堅固的堡壘，往往從內部被攻破，並稱只有每個人提高警惕、守住底線、明辨是非，才能織密全天候、無死角的安全網絡。
3月2日晚，鈞正平工作室發佈評論表示，暗戰無聲，每個人都有必要保持警惕。當前國際博弈日趨激烈，滲透、竊密、策反等從內部打開缺口、製造動盪的方法，已成為部分勢力慣用手段。
文章指出，國家安全部幾乎每天都會公佈不同的案例：一句對敏感信息的隨口一說，可能成為對方拼湊情報的碎片；一次對小恩小惠的不以為意，可能埋下被利誘圍獵的伏筆；一次對「善意」套話的信以為真，可能讓別有用心者摸清底細。
文章最後提醒，風雲變幻的國際環境也時刻提醒我們：最堅固的堡壘，往往從內部被攻破。只有每個人提高警惕、守住底線、明辨是非，才能織密全天候、無死角的安全網絡，讓滲透無隙可乘，讓圖謀無處遁形。
值得注意的是，貼文還附上「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」和「伊朗一名中國公民遇難」的主題標籤。
其中，中國外交部星期一證實，在伊朗首都德黑蘭的一名中國公民因受軍事衝突波及遇難。中國外交部發言人毛寧當天主持例行記者會時說，外交部已指導中國駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。
