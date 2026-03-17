中方決定向伊朗、約旦、黎巴嫩、伊拉克4國提供緊急人道主義援助

《新華社》消息，3月17日，中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中方決定向伊朗、約旦、黎巴嫩、伊拉克四國提供緊急人道主義援助。



中國外交部發言人林劍。（中國外交部）

3月17日，中國外交部發言人林劍在記者會上表示，中國始終踐行人類命運共同體理念，秉持國際主義和人道主義精神，當前的戰事對伊朗等地區國家的人民造成了深重的人道主義災難，中方對此表示同情，向相關國家的人民表示慰問。

中方決定向伊朗、約旦、黎巴嫩、伊拉克四國提供緊急人道主義援助，希望這些有助於緩解當地民眾面臨的人道主義困境，中方將繼續儘自己的努力促和止戰，推動早日恢復地區和平穩定，避免人道主義危機進一步蔓延。

2026年3月8日，隨普黎巴嫩真主黨與以色列之間的衝突升級，貝魯特有離家逃難民眾聚集。（Reuters）

聯合國難民署近日表示，本輪中東地區危機構成重大人道主義緊急事件，受影響地區難民已達2500萬人，伊朗大量無辜平民傷亡，黎巴嫩約80萬人流離失所，約旦、伊拉克等國受到波及。