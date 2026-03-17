杜拜機場遭襲致歐洲行卡關　僑居台女星怒嗆伊朗：不要趁火打劫！

杜拜國際機場周一（16日）傳出「無人機攻擊」事件，引發機場附近燃料設施起火，當地民航局宣布機場暫停所有航班起降，以維護旅客生命安全。婚後定居杜拜的台灣女星吳思顏，原本與家人準備出發前往意大利，因局勢而卡關，對此她不忘對「鄰居」伊朗喊話:「不要趁火打劫」。



吳思顏透過Instagram（IG）限時動態發布「無人機攻擊」的相關新聞，並透露原本一家人要出發前往意大利，詎料行程因此大受影響，只能臨時喊卡。她無奈感嘆：「結果非常巧的今天無人機就來機場搗亂了，飛不了，小朋友們都很失望，希望明天能夠起飛。」

中東局勢持續緊張，吳續在IG轉發相關資訊，指阿聯酋國防部公布的數據顯示，自2月28日，阿聯酋防空系統攔截攔截到大批無人機與巡弋導彈等。對此，她氣憤對「鄰居」伊朗喊話：「真的是不要趁火打劫，這位鄰居，有點太超過了喔。」

杜拜機場指出，經過預防性暫時停飛措施後，航班自周一下午開始逐漸恢復正常，已經陸續飛往幾個目的地。

吳轉發相關資訊，不忘對「鄰居」伊朗喊話:「不要趁火打劫」。（IG）

吳思顏與丈夫。（Facebook）

吳思顏。（IG）

現年42歲的吳思顏為台灣女藝人、網拍模特兒，也是史派蘿小姐 Sparrow Girls（M.A.N Girls）成員。台灣Channel V節目《模范棒棒堂》第七代成員吳思賢（小樂）的二姊。2016年結婚後定居杜拜。

今次已非吳首次就局勢發聲，3月2日，她在社交平台上向大家報平安，「雖然有擔心有恐懼，但是我想如果是在別的國家遇到，我不會有現在鎮定，阿聯酋幾乎攔截了所有的導彈跟無人機攻擊」，對阿聯酋的國防實力投下信心一票。