無人機「黑飛」至8000米更與民航搶道　涉案者遭採取刑事強制措施

新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》自今年1月1日正式施行，並首次將無人機「黑飛」（指未經批準、未取得合法飛行資格或者未按照相關規定進行報備的飛行活動）行為明確納入「妨害公共安全的行為」範疇，依法設定處罰措施。惟據「國家安全部」微信公號周三（18日）消息，個別人員非法破解無人機禁飛限制系統，擅自改裝機器硬件配置，操控改裝無人機飛升至近萬米高空，甚至與民航客機「搶道」，嚴重擾亂空域安全秩序，甚至對民航安全造成威脅。



國家安全機關工作發現，某無人機航拍「發燒友」為實現「上帝視角」取景，利用軟件非法破解無人機飛行高度和禁飛區限制系統，並擅自改裝無人機機電硬件配置，多次操控無人機在民航航路航線範圍內「黑飛」，最高記錄甚至超8000米，嚴重威脅民航安全，涉嫌以危險方法危害公共安全。在固定相關證據後，國家安全機關會同相關部門依法對其採取刑事強制措施，等待他的將是法律的嚴懲。

國安部指出，8000米高度已達民航客機常規巡航高度。超高空「黑飛」小型無人機目標小、速度快，民航客機雷達難以及時發現，如發生緊急情況，民航客機避讓難度將大大增加。高空氣象存在大風、低溫、低氣壓的現象，都將造成無人機性能惡化、地空通信失效等情形，無人機失控侵入航路航線風險顯著增大。「黑飛」無人機若撞擊民航客機，無人機電池及金屬構件會瞬間解體並可能被吸入客機發動機導致重大故障，釀成災難級事故。

超高空「黑飛」小型無人機目標小、速度快，民航客機雷達難以及時發現。（「國家安全部」微信公號）

國家安全機關提示，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》規定，對微型、輕型、小型民用無人駕駛航空器系統進行改裝的，應當符合有關強制性國家標準；未經空中交通管理機構批準，不得在管制空域內實施無人駕駛航空器飛行活動。

新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》規定，違反有關法律法規關於飛行空域管理規定，飛行民用無人駕駛航空器、航空運動器材，或者升放無人駕駛自由氣球、系留氣球等升空物體，情節較重的，處五日以上十日以下拘留。如「黑飛」危害公眾安全，還可能觸犯《中華人民共和國刑法》，構成以危險方法危害公共安全罪，尚未造成嚴重後果的，處3年以上10年以下有期徒刑，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

最後，國安部強調，無人機絕非想飛就飛，每一次「黑飛」都可能釀成無法挽回的後果。請飛手群體和無人機愛好者增強法治觀念，遵守法律法規，敬畏生命，合規操作，守法飛行，共同維護空域安全和社會公共安全。