OpenClaw｜國安部發布「龍蝦安全養殖手冊」：落實5點操作更安心

被暱稱為「龍蝦」的開源AI智能體工具「OpenClaw」近期在內地爆紅，內地國家安全部17日還為此發布「龍蝦（OpenClaw）安全養殖手冊」，並示警「養龍蝦」可能面臨四大風險：主機可能被接管、數據可能被竊取、言論可能被篡改、技術可能有漏洞。



手冊指出，「龍蝦」智能體透過整合通訊軟件與大語言模型，並依託高許可權實現自主操作，成為其核心優勢。龍蝦可透過聊天程式遠端執行使用者指令，自主完成任務，系統內建大量技能外掛程式，用戶可直接下載使用，形成涵蓋檔案管理、郵件撰寫、日曆調度、網頁瀏覽與定時任務等多場景的工具鏈。

近期內地興起｢養龍蝦｣熱潮。（OpenClaw）

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此外，「龍蝦」還能長期記憶使用者操作紀錄，持續理解使用者行為偏好，「越用越懂用戶」，並可主動感知外部情況，觸發預警或執行任務，實現「夜間下達指令、晨間獲取成果」的智能服務。

不過，手冊也提醒，「養龍蝦」可能存在多項安全風險。例如主機可能被接管、AI誤操作造成資料損失，甚至出現遠端操控、系統資源被非法佔用等情況。此外，若將個人敏感資料交由「龍蝦」處理，一旦系統遭攻破，可能導致隱私外洩。若安裝來源不明的惡意外掛程式，也可能被用於竊取本地設備的敏感資訊。

手冊建議，用戶應檢查控制介面是否暴露於公網、權限設定是否過高、儲存憑證是否外洩，以及外掛程式來源是否可信；同時對敏感資料進行加密，並嚴格限制智能體的操作範圍。

報導並指出，「龍蝦」並非供娛樂的「數字寵物」（數位寵物），而是能自主執行任務、持續學習的「數字員工」（數位員工）。使用者應理性看待並規範使用，使其在合規、安全與可控的前提下，成為提升治理效能與服務生產生活的數位工具。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】