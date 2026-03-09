最高法報告點名：惡意「人肉開盒」逾3000人　兩青年獲刑1年半

3月9日，十四屆全國人大四次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告，其中提到，兩名青年惡意「人肉開盒」（透過非法手段搜集並公開他人的個人私隱資訊），非法獲取並散布他人隱私信息，被依法定罪判刑。



網絡信息工程專業在讀博士趙某，以及大三學生成某某，因不滿虛擬偶像流量分配，夥同境外人員非法獲取兩名虛擬偶像配音演員的個人信息。

趙某與成某某在境外社交平台建立聊天群組，除了被害人的照片、電話號碼等資料被公之於眾，他們更會肆意發布被害人行蹤、就醫等私隱，並在原信息的基礎上惡意篡改、加工，致使被害人遭受網暴及線下跟蹤，均患上抑鬱病。

此後，該聊天群組匯聚大量粉絲，累計「開盒」受害者3000餘人，群組成員帳號累計達3萬以上，受害人的私隱信息也被群經成員擴散到其他平台上。

據介紹，大量公民個人信息被泄露後，被傳到境外的「社工庫」上，趙某、成某某在「社工庫」內檢索了大量公民個人信息，包括住址、身份證號、就業信息、酒店住宿信息等。

2025年3月19日，北京市海澱區人民法院經審理認為，趙某、成某某構成非法利用信息網絡罪，均被判囚1年半，罰款1萬元人民幣。

3月9日，十四屆全國人大四次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。（新華社）

最高人民法院工作報告顯示，人民法院依法懲治新型犯罪，過去5年審結危害網絡安全犯罪案件9326件2.2萬人，件數較上一個五年增長158.5%。2025年審結幫助信息網絡犯罪活動犯罪案件2.5萬件3.8萬人，件數同比下降62%，協同治理成效明顯。