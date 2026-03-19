惡火連燒3棟樓　肇慶30家電鍍廠被毀損失逾億　事發7個月未獲賠償

去年8月15日凌晨，廣東省肇慶市高要區一電鍍園區有建築突發大火，大火隨後殃及毗鄰兩棟建築，導致約30家電鍍廠被燒毀。有受災戶稱，這次火災整體損失至少逾1億元（人民幣，下同）。



據内媒華商報《大風新聞》3月18日報道，目前已有8家電鍍廠提起訴訟，有人起訴索賠逾1000萬元，其餘人在搜集相關證據。受災戶稱，事發至今已有7個月，從未獲得賠償，當地相關部門希望他們通過訴訟途徑解決此事。



去年8月15日，肇慶一電鍍園約30家電鍍廠被一場突如其來的大火燒毀。

去年8月15日，肇慶一電鍍園約30家電鍍廠被一場突如其來的大火燒毀。

去年8月15日，肇慶一電鍍園約30家電鍍廠被一場突如其來的大火燒毀。

受災戶：設備和生產線被燒毀 還欠工人百萬工資

報道指，不少電鍍廠家負責人看到自己的電鍍廠遭大火吞噬，氣得捶胸頓足。受災戶黃先生稱，起火建築的二樓有多個煙囪連接上面的樓層，「煙囪效應」導致樓上及相鄰多家電鍍廠被燒，「設備和生產線被燒毀外，廠房堆放的原材料、成品和半成品也被付之一炬，初步估計損失超過1000萬元，至今尚欠工人100餘萬元工資。」

另有電鍍廠家負責人表示，她的電鍍廠被起火大樓殃及，一直持續燃燒至次日才被撲滅，很多電鍍設備和生產線全被燒毀。

另有受災戶也稱，損失至少500萬元，事發後所有員工全部遣散了。

據初步統計，受災電鍍廠家大約有30家。（大風新聞）

起火原因：化學原材料混合不當 蓄熱後起火蔓延

2025年9月8日，肇慶市高要區消防救援大隊出具火災事故認定書稱，該電鍍園區A20棟2層發生火災，並蔓延至毗鄰的A19棟和A21棟。

經調查，起火區域為A20棟2層西側電鍍生產線的南側鈍化區，起火點為鈍化區距廠房南牆1.8米、距廠房衛生間東牆4米裝有混合液體的藍色膠桶，起火原因是電鍍工藝中使用的化學原材料混合不當，導致發生緩慢化學反應，蓄熱後起火，引燃周邊可燃物蔓延成災。

該園區9家被燒毀的電鍍廠對此認定不服，向肇慶市消防救援支隊申請覆核，該支隊出具覆核決定書稱，原火災事故認定主要事實清楚、證據確實充分、程序合法，起火原因認定正確，該支隊維持高要區消防救援大隊作出的那份《火災事故認定書》的認定結論。

不少受災戶稱，電鍍設備和生產線全被燒毀。（大風新聞）

事發7個月未獲賠償 有受災戶起訴索賠逾1000萬元

多名受災戶稱，事發至今已有7個月，他們從未獲得賠償，當地相關部門希望他們通過訴訟途徑解決此事。

受災戶之一黃先生將7家公司和個人訴至肇慶市中級法院，請求判令各被告對他因案涉火災事故造成的各項經濟損失承擔連帶賠償責任，賠償金額暫計1018.769萬元。

他稱，肇慶市高要區金達五金產業園開發有限公司系「肇星電鍍升級環保產業園」及那3幢著火廠房的所有權人，由於案涉園區在規劃、建設、消防及日常管理上存在根本性、系統性的重大缺陷，火勢在極短時間內失控，迅速蔓延至他承租的廠房，大火持續燃燒，導致他廠房內生產設備、原材料、半成品、成品等全部焚毀殆盡，生產經營完全中斷，損失慘重。

同時，黃先生也指，起火的那家公司未依法設置危險化學品專用倉庫、未落實分類存放制度，未建立應急處置預案，火災初期未及時採取有效處置措施，違反《危險化學品安全管理條例》，是火災發生的直接責任主體，其行為與他的損失之間存在直接因果關係。

對此被告稱，將積極應訴。

不少受災戶稱，電鍍設備和生產線全被燒毀。（大風新聞）

區政府成立由消防牽頭的事故調查組

肇慶市政府官網載明，2025年8月17日，肇慶市安全生產委員會致高要區政府的督辦函稱，請該區依照有關法律法規，抓緊組織成立由高要區相關部門牽頭的事故調查組開展該起火災事故調查處理工作，研究提出處理意見，並每15日向市安委辦報告一次該起事故調查處理工作進展情況，要求在事故發生7日內提交初步調查報告。

高要區金利鎮政府工作人員回應稱，目前他們正在積極配合相關部門的調查，那些受災戶尚未恢復生產，園區也正在推進整改工作。

高要區應急管理局也回應，區政府高度重視，成立了「8·15火災事故調查組」，具體由區消防救援大隊牽頭，目前尚在進一步調查，調查報告最終會在網上公布。