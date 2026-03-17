汕頭住宅大火12死 國家消防局：屋主使用蚊香不慎引發火警
撰文：許靖雯
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去年12月9日，廣東汕頭市有住宅起火，造成四代同堂的大家庭共12人罹難。據央視新聞今（17）日引述國家消防救援局消息指，火災直接原因是屋主使用蚊香不慎引發。
據央視新聞今（17）日引述國家消防救援局消息指，造成一家12口人罹難的火災直接原因是屋主使用蚊香不慎引發，事故具體原因還在進一步調查處理之中。國家消防救援局提醒，自建房一旦投入經營，必須合法合規，符合消防安全條件，包括要做到物理分隔、拆除防盜網，安裝噴淋和一鍵報警系統等。
據此前報道，起火地點位於潮南區峽山街道下東浦村一間五金電器店。屋主在1樓開五金店，2樓空置放貨物，一家人四代同堂住在3、4樓。
屋主長子吳先生介紹，一共20人住在起火住宅內，大火發生時他不在家，祖母、父母、兩名弟弟及弟媳，以及幾個侄子侄女共12人遇難，其妻和6個孩子則獲救。之後，廣東省政府成立調查組徹查火災事故原因。
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