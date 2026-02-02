北京長峰醫院大火29死42傷　被告汪文杰等19人獲刑

2023年4月18日12時50分，北京長峰醫院發生重大火災事故，造成29人死亡、42人受傷。

2026年2月2日，北京市豐台區人民法院對被告汪文杰等19人重大責任事故案公開宣判，對各被告以重大責任事故罪，依法判囚2年至6年半不等。



法院審理查明，2023年4月18日12時50分許，在北京長峰醫院改造工程施工現場，施工單位違規進行自流平地面施工和門框安裝切割交叉作業，環氧樹脂底塗材料中的易燃易爆成分揮發、形成爆炸性氣體混合物，遇角磨機切割金屬凈化板產生的火花發生爆燃；引燃現場附近可燃物，產生的明火及高溫煙氣引燃樓內木質裝修材料，部分防火分隔未發揮作用，固定消防設施失效，致使火勢擴大、大量煙氣蔓延；加之未能有效組織高樓層患者疏散轉移等原因，造成29人死亡、42人受傷和嚴重經濟損失。

北京長峰醫院住院部東樓的外牆皮有大面積脫落。（中國青年報）

北京長峰醫院住院部後側牆體有大面積燒焦痕跡。（中國青年報）

法院認為，各被告在生產、作業中違反有關安全管理的規定，因而發生重大傷亡事故，情節特別惡劣，依法均應予以懲處。綜合考慮各被告人犯罪的事實、情節、危害後果以及是否自首、認罪悔罪、賠償經濟損失等，依法作出上述判決。