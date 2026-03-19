保密局查獲中層幹部違規密件帶回家　香港旅行未申報也違規

內地官方近日通報多宗涉密案件，強調「八小時外」並非保密盲區，部分幹部因違規處理機密文件、私下洩密或違規出境，已遭紀律或刑事追責。國家保密局旗下微信公眾號「保密觀」今（19）日消息指出，部分領導幹部與涉密人員對工作時間之外的保密規範存在錯誤認知，包括將「八小時外」視為個人時間、不受紀律約束，甚至在與親友閒聊時隨意談論國家祕密，或未依規定申報出境行程，為境外滲透提供可乘之機。



通報披露，一名中層幹部張某將3份涉密文件違規帶回家中，並在與親屬李某交談時擅自披露內容，甚至允許對方翻閱。李某隨後偷拍相關文件，並將資訊傳輸至境外。經查，李某係受境外勢力指使，長期潛伏伺機竊取涉密資料。事件發生後，李某因涉嫌為境外非法提供國家祕密罪被追究刑事責任；張某則受到黨紀處分並被調離原職

另一宗案例中，某國家重點計畫實驗室人員康某，在與舊同事周某閒談時，透露了某重點專案情況，雖曾提醒「不能外洩」，但周某實際上長期為境外機構提供資訊服務，藉機套取情報。最終，康某因涉嫌故意洩露國家祕密罪，周某則因涉嫌為境外刺探、非法提供國家祕密罪，被依法審查起訴。

中華人民共和國反間諜法。（微信公眾號＠國家安全部）

此外，一名省直單位涉密人員林某在婚假期間，使用過去辦理的通行證件與妻子赴香港一日遊，但未依規定向單位報告。其後在年度核查中被發現違規出境，遭通報批評、取消評優資格，並被收回通行證件。

「保密觀」強調，工作以外的生活場景「絕非保密盲區」，並提醒領導幹部和涉密人員，「八小時外」若心存僥倖、麻痺大意，「很有可能埋下重大洩密隱患」。

針對相關風險，官方提出多項要求，包括嚴控涉密載體，不得將涉密文件或設備帶回家中或進入公共場所；避免在私人場合或社交平台談論國家祕密與敏感資訊；涉密人員出境須履行審核程序並回國後報告行程；同時提高對境外滲透風險的警覺，避免與可疑人員接觸或接受饋贈。

「保密觀」最後提醒，應摒棄「八小時外無人監管」的錯誤思想，做到「一把尺子量到底」，在任何時間與場景中均嚴守保密紀律，防止洩密事件發生。