南沙人才政策向港澳3千人派發逾8千萬補貼　覆蓋就業創業安居

為推動港澳青年融入國家發展大局，廣州市南沙區於2023年1月正式發布《廣州南沙新區（自貿片區）鼓勵支持港澳青年創業就業實施辦法》，並在2025年5月進行了修訂。



據南沙區人社局副局長禹繼介紹，政策實施至今，已累計兌現獎補8114.49萬元（人民幣，下同），惠及港澳青年2985人次及企業178家次。



據了解，南沙區自2023年推出多項青年創業就業扶持政策，涵蓋創業獎勵、薪金補貼、租金支持等多項內容，其中創業落戶補貼最高30萬元，大學生實習補貼最高4000元/月，並提供職稱認證、貸款貼息等全鏈條支持，助力港澳人才落地南沙發展。

自政策實施以來，南沙區在促進港澳居民及灣區人才創業就業方面取得了顯著成果。據南沙區人社局副局長禹繼表示，截至2025年11月，南沙審核發放就業補助資金達5957.19萬元，惠及勞動者24,877人次和單位3541家次。

今年４月，南沙代表團赴港澳推介「青出於南」青年發展全週期政策（網絡圖片）

對於港澳青年，南沙提供了從實習、就業到創業、安居的「全鏈條」支持。依據2025年修訂的專項實施細則，截至最新統計，政策已累計兌現獎補資金8114.49萬元，惠及港澳青年2985人次及相關企業178家次。

此外，為構建港澳青年融入灣區發展的全方位支持體系，南沙區從創業載體、生活服務到職業發展均進行了系統化創新。

在創業載體方面，全區已建成19家各具特色的港澳青創基地，覆蓋科技研發、生物醫藥等領域，其中2025年新增認定4家港澳青創基地，截至目前，19家港澳青創基地累計入駐企業（專案）2772個，其中港澳1381個，形成了規模化的創新創業集群；在生活服務方面，南沙創新推出港澳社保跨境認可等服務，設立粵澳社保合作專窗，讓港澳居民「足不出境」即可便捷辦理內地社保業務。

港澳青創基地，越秀iPARK粵港智穀

在職業發展方面，南沙率先建立了銜接港澳與國際的職稱評價機制，涵蓋137項國際職業資格，已助力27名港澳工程人才取得內地職稱。同時，通過動態更新境外職業資格認可清單（證書認可範圍從146項增至248項）。此外依託「一試多證」等創新評價體系，南沙已成功培育了80名澳門貴金屬檢測等高技能人才。