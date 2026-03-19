美情報指北京未計劃2027年攻打台灣　外交部：停止炒作中國威脅論

美東時間17日，美國國家情報總監辦公室（ODNI）發佈《全球威脅評估報告》，指北京當局未計劃在2027年攻打台灣，並傾向在不動用武力的情況下實現兩岸統一。



今日（19），中國外交部發言人林劍稱，台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。美方應停止炒作「中國威脅論」。



2021年3月，時任美軍印太司令部司令菲利普．戴維森指，中國大陸將在2027年之前攻打臺灣。（路透社）

美情報最新報告：中國未計劃2027年攻打台灣

美國國家情報總監辦公室（ODNI）這份長達34頁的《全球威脅評估報告》指出，美國評估「中國現階段未計劃在2027年攻打台灣」，也沒有實現統一的具體時間表，中方仍在持續尋求不發生衝突的情況下，為和平統一台灣創造條件。

報告指，中方考慮到安全與經濟層面的因素，也包括認為兩棲登陸行動可能失敗，以及在科技、供應鏈與投資方面將付出巨大代價，因此不太可能在明年對台灣發動攻擊。但解放軍持續制定軍事計劃並發展軍事能力，以便在接到指示時能以武力達成統一目標。

2021年3月，時任美軍印太司令部司令菲利普．戴維森（Philip Davidson）海軍上將在參院軍事委員會作證時指出，解放軍攻台可能在「未來六年內」（即2027年之前）發生。自此「戴維森窗口」（Davidson Window）成為評估武統台灣的時間框架。

中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

外交部：美方應停止炒作「中國威脅論」

針對美國國家情報總監辦公室發佈的報告，外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。

他也強調，美方有關機構和人士應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，端正對華認知，停止炒作「中國威脅論」。