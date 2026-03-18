國台辦批台灣文化總會更名刪除Chinese：掏空中華內涵為台獨鋪路

3月17日，台灣中華文化總會將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan」（簡稱NCAT），將原名稱中「Chinese」刪除。



對此，國台辦回應，此舉是民進黨當局，在文化領域變本加厲「去中國化」，操弄去中華化的一齣鬧劇，痛批先改英文緩改中文是典型的作賊心虛，妄圖偷偷摸摸一步步掏空中華內涵，為台獨分裂圖謀鋪路，國台辦對此堅決反對。



據台媒報道，3月17日，台灣中華文化總會（簡稱文總）星期二下午召開會員大會，完成更名程序，將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan」（簡稱NCAT）。而此前文總的原英文名稱為「General Association of Chinese Culture」（簡稱GACC）。

3月17日，台灣中華文化總會星期二下午召開會員大會，完成更名程序，將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan」（中華文化總會臉書）

出席文總會員大會的文總會長賴清德說，文總除了持續提升台灣文化實力、積極啟用新世代創意能量，更不斷強化台灣文化與國際交流。

賴清德亦指出文總提升文化實力、發揚文化的任務，其實都建立在認識自己的基礎上，唯有深刻理解土地的過去，才能真正深植台灣的文化實力。

文總秘書長李厚慶稱，近年隨着文總積極推動國際文化交流與合作，團隊及會員成員在海外參展、訪問時，經常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此決定調整名稱，以更清楚地呈現台灣的文化定位。

賴清德出席文總會員大會。（中華文化總會臉書）

3月18日，國台辦舉辦例行記者會，有媒體詢問此事，發言人陳斌華表示，泱泱中華，歷史何其悠久、文明何其博大，綿延不斷、生生不息的中華文化，是兩岸同胞共同的精神家園和精神命脈，是維繫情感、凝聚民族認同的堅固紐帶，台灣中華文化總會此舉是民進黨當局，在文化領域變本加厲「去中國化」，操弄去中華化的一齣鬧劇，本質是妄圖割斷兩岸同根同源的文化血脈，製造台灣文化獨立於中華文化的虛假認知。

國台辦發言人陳斌華。（國務院台辦）

陳斌華指出，先改英文緩改中文是典型的作賊心虛，妄圖偷偷摸摸一步步掏空中華內涵，為台獨分裂圖謀鋪路，國台辦對此堅決反對。台灣文化根植於中華文化這是基本事實，也是廣大台灣同胞的集體共識，不容竄改和否認，任何藉更名搞台獨分裂，企圖割裂民族根脈的作法，都違背歷史潮流傷害民族感情，必將遭到全體中華兒女堅決反對，絕對是沒有前途的。

再次聲援首位陸配立委李貞秀 稱將嚴懲「打壓陸配首惡份子」

此外，有記者提問稱：「對於民眾黨不分區民意代表李貞秀所謂國籍爭議，陸委會稱，建議在大陸出生、屬於兩岸婚姻出生的子女、小時候曾在中國大陸居住過等情形的民眾，確認一下是否曾在大陸設籍，以免未來擔任公職時台灣身份出問題。請問對此有何評論？」

2月1日陸配（大陸籍配偶）李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，2月3日於在台灣立法院舉行宣誓就職典禮，成為台灣首個陸配立委。（李貞秀臉書）

陳斌華厲聲回覆說：「民進黨當局反覆操弄陸配群體及其子女戶籍問題，並刻意將戶籍問題與所謂『國籍』問題混淆，其目的就是要打壓迫害陸配，剝奪其正當權利，夾帶『兩國論』私貨。」

他說：「我們對此予以強烈譴責，將採取必要措施為陸配遮風擋雨，維護兩岸婚姻群體的正當權利，同時堅決打擊肆意打壓迫害陸配群體的首惡分子。」