賴清德稱日本殖民為推東亞共榮圈　外交部批媚日賣台只會自取滅亡

3月14日賴清德出席台灣智庫致詞時說，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈。今日（18日），外交部發言人林劍主持例行記者會，批評賴清德公然用侵略者的謊言，美化日本侵略殖民台灣的統治，是對歷史的褻瀆和對民族的背叛，暴露其「媚日賣台、謀獨挑釁」的本質。



外交部發言人林劍批評賴清德顛倒歷史黑白，粉飾殖民暴行。（外交部）

林劍稱，日本曾對中國台灣實施長達半個世紀的殖民統治，血腥鎮壓台灣同胞反抗，大肆掠奪各類資源，對台灣經濟、文化、民生等造成嚴重影響。這段刻骨銘心的血淚史不容遺忘、不容歪曲。

林劍表示，80多年前，台灣擺脫殖民統治的枷鎖，回到祖國懷抱，這是包括台灣同胞在內的全體中國人民浴血奮戰共同鑄就的偉大勝利；80多年後的今天，我們絕不允許任何人為殖民張目、為侵略翻案。

林劍批評，有關言論再次暴露賴清德媚日賣台、謀「獨」挑釁的本質。賴清德當局顛倒歷史黑白，粉飾殖民暴行，企圖以「台獨史觀」阻擋祖國統一大勢，只會自取滅亡。