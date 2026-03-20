國家移民管理局：試點推行網上辦理外國人旅館以外住宿登記

周五（20日），國家移民管理局發布關於試點推行網上辦理外國人旅館以外住宿登記的公告，試點推行網上辦理外國人旅館以外住宿登記。



根據《中華人民共和國出境入境管理法》第三十九條規定，外國人在中國境內旅館住宿的，旅館應當按照旅館業治安管理的有關規定為其辦理住宿登記，並向所在地公安機關報送外國人住宿登記信息；外國人在旅館以外的其他住所居住或者住宿的，應當在入住後24小時內由本人或者留宿人，向居住地的公安機關辦理登記。為進一步提升外國人在華生活便利度，方便在旅館以外住宿的外國人辦理住宿登記，自2026年3月20日起，國家移民管理局在河北、遼寧、浙江、湖北、廣西、重慶、四川等7省（自治區、直轄市）試點推行住宿登記網上辦理服務，根據試點情況逐步向全國推廣。

外國人本人或者留宿人可以通過國家移民管理局政務服務網站、「移民局12367」應用程序、「移民局12367」微信小程序或者支付寶小程序網上辦理住宿登記。為滿足不同群體的辦事需求，前往居住地公安機關辦理住宿登記的線下渠道繼續保留。網上辦理與到公安機關現場辦理的住宿登記具有同等效力。