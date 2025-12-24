台北斬人案再掀死刑存廢討論　民進黨立委王世堅：不服死刑就移民

台北車站、中山商圈19日發生隨機殺人案，全案共4死11傷，事件也再度引發死刑存廢的討論。民進黨立委王世堅今日（24）日受訪表示，「殺人償命」是千古不變的定律，如果一而再、再而三地縱容這些死刑犯，反而會讓法治崩解。



王世堅表示，台灣的法律就是為台灣2300萬人民服務，如果不服的人是那麼極少數，「那拜託，請你移民到認為應該廢死的國家。」



民進黨立委王世堅。（翻攝台媒）

王世堅主張：嚴格執行死刑、不要廢死

王世堅出席中執會前受訪表示，他主張嚴格執行死刑、不要廢死，這跟錯假冤案完全是兩回事，「就以現在已經判定十幾、二十年這36位未槍決的死刑犯而言，哪一位不是罪大惡極、罪無可赦？所有的罪證都非常清楚，還有他們的自白書。」

談到現在台灣死刑實際執行情況，王世堅說，行政院長卓榮泰上任後執行了一位，這點他非常肯定卓榮泰與法務部長鄭銘謙，他們確實很積極地進行。但是大家冷靜想想，一年半執行一位，另外還有36位早該執行的死刑犯，如果依照這個速度，等在場的人都作古了，這36位還沒有執行完畢。

王世堅稱，法律就是為人民服務，90%以上的台灣人民都主張什麼罪、什麼罰，當罪大惡極時，當然就是死刑，不應該把它廢除，目的就是還被害者公道。

王世堅稱，「『殺人償命』是千古不變的定律，如果一而再、再而三地縱容這些死刑犯，反而會讓法治崩解，人民會認為『就把武器權還給我們』，如果政府不能維護人民、維護那麼多被害人的公道，那就讓我們自己維護，『這樣子是不是法治就崩解了？』」

王世堅強調，只有被害人有原諒的權利，第三者不要在那邊假仁假義，干你何事？身為法治社會的成員就應該支持法治，說三道四幹什麼？用廢死來凸顯自己的假仁假義嗎？「廢死就是集體的虛偽」，社會很清醒，絕大多數民眾不會陷入集體的虛偽。

王世堅說，法台灣超過2000萬人民都認為不能廢死，並覺得國家現在法治的敗壞，就是來自死刑遲遲不執行，當然大家會喪失信心，所以極少數不符的人，拜託請移民到廢死的國家，「你就去當他們國的國民就好」。

長期支持廢除死刑的台北市議員苗博雅也再次成為輿論焦點，她表示，自己的觀察，賴清德並沒有不願意執行死刑，現在還沒執行的是因為還有程序在進行。她也透露屢遭攻擊的心聲，她稱自己不去回擊，只是不想在社會增加裂痕，「這幾天網路很多死刑存廢對罵，但問題是台灣現在就是還有死刑，死刑沒有被廢除，再加上兇嫌追尋死亡的結果，連這樣的案子都要製造撕裂，不管立場是什麼心都是很痛的。」

