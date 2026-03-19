伊朗戰爭｜學者駁｢霍爾木茲海峽焦慮｣　3理由解析中國不懼斷油

撰文：聯合新聞網
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近期中東動盪的局勢，是否會令內地陷入能源危機？長期關注能源領域的中國人民大學學者衣英男撰文，以三大理由反駁「霍爾木茲海峽焦慮」：一是內地已提前建立充足安全緩衝，石油儲備可滿足超過90天消費需求；二是內地從霍爾木茲海峽沿岸國家進口的石油占比持續下降至約3%，即使海峽運輸中斷，仍可透過增加俄羅斯等國家的進口量，完全彌補供應缺口；三是美國的經濟承受能力和政治約束，將令此次戰事不會長期升級。

美國與以色列對伊朗的戰事已達20天，由於伊朗實質封鎖全球能源貿易通道霍爾木茲海峽，油價持續高企。各界都評估事件對第二大石油消費國──中國的影響。關於有多少原油是經霍爾木茲海峽流向中國，有機構估算高達37%至50%。

2026年3月5日，圖為一艘名為鐵娘子號的貨船將船舶識別信號改為「中國船東」後，安全通過遭伊朗關閉的霍爾木茲海峽。（截圖自X@SStapczynski）

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中國人民大學重陽金融研究院研究員衣英男發文「別被帶偏，霍爾木茲海峽焦慮可以放下了」，指市場對霍爾木茲「咽喉效應」過度擔憂，部分輿論渲染「中國石油供應將面臨嚴重短缺」的恐慌情緒，但基於官方數據和客觀形勢分析，這種焦慮缺乏事實依據。

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文章指，內地近期石油進口量持續攀升，已提前建立充足的安全緩衝。據內地海關總署數據顯示，2025年11、12月和2026年1至2月合計，內地原油進口量分別年增14%、17%和16%，4個月就累計進口原油2.26億噸。

文章指出，按照當前內地消費規模測算，現有商業儲備加上戰略石油儲備，可滿足全中國內地超過90天的消費需求，即使短期進口出現波動，也完全能夠保障境內各項生產生活需求不受影響。近期內地成品油價格保持穩定、供應充足，也印證了供給端的韌性。

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其次，內地原油進口來源多元化戰略已實施十多年，進口國超過40個，對單一地區和通道的依賴持續降低。據中國國家能源局數據，中國通過霍爾木茲進口的石油占總進口量的比率約33%。俄羅斯作為內地第1大原油進口來源國，占比達26%，加上巴西、加拿大、哥倫比亞等美洲國家；安哥拉、尼日等非洲國家，以及中亞、東南亞、澳洲等，即使霍爾木茲運輸完全中斷，也足以彌補供應缺口。

衣英男進一步指出，此次對伊戰爭不會長期升級，美國經濟難以承受長期高油價的衝擊；今年是美國國會大選年，長期戰爭也不利於川普政府的選舉策略。因此，「霍爾木茲焦慮」本質上是短期情緒的過度反應，中方應當保持戰略定力，按照既定節奏推進能源轉型和進口多元化布局，無需被片面的「咽喉論」帶偏。

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