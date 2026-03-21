9年5個月關鍵門檻　北京學者：特朗普實現年內訪華就是「好兆頭」

美國總統特朗普原定訪問中國的計劃因中東戰事延後，引發外界關注中美關係後續發展。新加坡《聯合早報》報道，北京學者指出，只要特朗普在今年內完成訪中行程，將不會突破歷史上美國總統最長「零訪華」間隔，依舊屬於「好兆頭」，也有助於穩定雙邊關係。



北京清華大學戰略與安全研究中心主辦的戰略與安全國際論壇於3月20日在北京舉行，主題為「中美關係：終究要好起來才行？」。論壇中，特朗普訪中時間的變動成為焦點議題之一。

白宮曾向媒體透露，特朗普原計畫於3月31日至4月2日訪問中國。不過，特朗普近日表示，已要求將中美元首會晤延後約一個月，以便集中處理中東戰事，隨後又稱會晤可能在「大約五六周後」舉行。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

報道指出，美國總統上一次訪問中國為2017年11月，當時正值特朗普首個任期。中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明分析，中美建交以來，美國總統「零訪華」最長間隔為1989年2月至1998年6月，共9年5個月。他表示，如果特朗普在今年內訪中，「就不會超出這個時長，從中國文化角度是個好兆頭」，也讓人對中美關係重啟抱持信心。

刁大明進一步指出，中美關係不宜以單純好壞來判斷，而應設定為維持整體穩定。他認為，雙方在經貿領域仍將「有打有談」，並應避免衝突外溢至其他領域，以減緩脫鉤速度與程度。

另一方面，耶魯大學蔡中曾中國中心高級研究員、美國前代理助理國務卿董雲裳表示，特朗普「非常希望訪問中國」，並正嘗試盡快處理中東問題，「或者至少停止攻擊」，因此她對特朗普於2026年春季訪中持樂觀態度。

圖為2026年2月28日，美軍對伊朗展開軍事行動期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）討論。（The White House/Social Media/Handout via REUTERS）

董雲裳透露，目前中美領導人於亞太經合會議及二十國集團峰會期間會晤的安排正在推進，美國駐北京使館亦與中國外交部保持密切合作，並非外界所稱準備不足。

不過，她也指出，華盛頓普遍認為對華對話成效有限，建議可借鑒前總統奧巴馬時期模式，在經濟領域持續談判並逐步累積成果。她強調，中國必須願意做出某種改變，中美雙方必須願意做出讓步，如果沒有人願意讓步，那談判將流於形式，各方都會感到沮喪。

外界普遍認為，在地緣政治局勢持續動盪之際，特朗普是否能在今年內完成訪中，將成為觀察中美關係走向的重要指標。