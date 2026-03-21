王滬寧會見哈佛教授艾利森　強調台灣問題是中國核心利益中的核心

3月20日，全國政協主席王滬寧在北京會見美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison），強調台灣問題是中國核心利益中的核心，並呼籲中美雙方應當加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，走出一條正確相處之道。



3月20日，全國政協主席王滬甯在北京會見美國哈佛大學教授艾利森。（新華社）

據新華社報道，王滬寧向艾利森表示，習近平主席同特朗普總統保持著良好交往，為中美關係改善發展提供了重要戰略引領。他稱今年是中國「十五五」開局之年，中國將以自身發展的確定性應對風雲變幻的國際形勢。

而在談到台灣問題時，王滬寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心。中美雙方應當加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，走出一條正確相處之道，為世界注入確定性和正能量。

艾利森則表示，當前國際和平與秩序正遭受嚴重侵蝕，美中找到正確相處之道對世界很重要。習近平主席提出百年未有之大變局的判斷和發展中美關係的三原則極富啟示意義。希望美中雙方妥善處理台灣等問題，確保兩國關係穩定發展，這也符合各國的期待。

參加會見的還有全國政協副主席王東峰、國台辦主任宋濤等。（央視新聞）

艾利森是政治學概念「修昔底德陷阱」的提出者，指當一個新興強國崛起並威脅到現有霸權（守成大國）的國際地位時，雙方可能因恐懼、猜忌而爆發衝突的趨勢，這概念常被用來解讀中美關係。

據央視新聞聯播畫面，參加會見的還有全國政協副主席王東峰、國台辦主任宋濤、中國人民外交學會會長吳墾等人。