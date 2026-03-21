內地官媒推全球民調：94%受訪者指美國好戰　美式霸權加速衰落

在美國與以色列對伊朗發動打擊後，中東局勢急劇升溫。內地官媒公布一項全球網絡民調結果，指出多數受訪者對美國的軍事行動持負面評價，並認為其政策正加速所謂「美式霸權」的衰落。



央視新聞3月21日報道，中央電視台（CCTV）所屬的外語國際電視網CGTN近日針對全球網民進行網絡調查。結果顯示，94.1%的受訪者認為，好戰的美國「重蹈了窮兵黷武的覆轍」，在戰爭目標模糊、資源與時間受限的情況下，美國中東政策的結構性困境愈發凸顯，「美式霸權」正在快速衰落。

調查亦顯示，90.9%的受訪者譴責美國的「國家恐怖主義」行徑；另有89.1%的受訪者認為，美國的軍事行動旨在維持美元霸權，並掠奪伊朗石油資源。

在美國內部問題方面，91.8%的受訪者指出，美國在債務上限等國內問題尚未解決的情況下，仍發動一場「代價高昂且勝率未知的戰爭」，將進一步加劇社會撕裂與政黨對立。另有90.8%的受訪者認為，美國已再度陷入中東戰爭泥潭，相關負面外溢效應正逐步顯現。

經濟層面方面，75.2%的受訪者表示，龐大的軍費支出將加速美國國內經濟衰退。

此外，調查顯示，88.7%的受訪者認為，美國「點名」傳統盟友參與霍爾木茲海峽護航行動，將進一步加劇美國與盟友之間，以及北約內部的分歧與矛盾。

報道指出，今年以來，美國在全球多地介入或主導多場軍事行動，地緣政治緊張局勢持續升高。在此背景下，94.6%的受訪者表示，這再次證明美國是一個「不折不扣的好戰國家」；另有94.4%的受訪者認為，「美式霸權」的一系列錯誤做法，正在削弱美國的全球領導力與國際信譽。