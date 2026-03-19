美媒憂台能源斷鏈　國台辦稱可供油氣救急　台經濟部：已做足準備

中東戰事持續，美國《紐約時報》報道，稱若美軍若持續打擊伊朗，台灣能源恐面臨「斷油、斷氣」風險。3月18日，國台辦發言人陳斌華稱，若和平統一，兩岸可實現互聯互通、應通盡通，「完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，為台灣的能源資源安全提供可靠保障」。



對此，今（19）日台灣經濟部門次長何晉滄表示，台灣在能源方面已做足準備，有安全存量，也有因應做法，一定會確保能源供應無虞。



台灣經濟部次長何晉滄表示，台灣能源有足夠保障。（行政院）

聯合新聞網報道，何晉滄於立法院經濟委員會答詢時指出，有注意到國台辦的消息，他稱台灣的氦氣不會斷鏈，氦氣供應來自3大氣體商，最主要來自美國，絕對不會斷鏈，已跟3大氣體商都確認過，絕對沒有問題。

而針對油價漲幅波動，何晉表示，油價在雙緩漲機制外，另啟動特別平穩機制，一定會把油價控制好，不讓CPI（Consumer Price Index）超過2%。

他也強調，戰事期間，台灣中油對天然氣或能源的調度可以維持到4月底前，5月部份正在積極調度當中，經濟部一定會確保台灣能源供應無虞。