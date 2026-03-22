美軍最先進F-35被擊中　專家：伊朗部隊守株待兔在重點區域伏擊

美媒3月19日報道，一架美軍F-35隱形戰機遭到疑似伊朗的炮火攻擊後，緊急在美國位於中東的空軍基地降落。官媒央視新聞引述內地軍事專家稱，這應該是伊朗的防空作戰部隊採取了守株待兔的方式，或是摸清楚了美軍戰機空襲的規律，在重點區域進行伏擊。



央視21日的報道引述內地軍事專家魏東旭指，伊朗公佈的防空作戰畫面顯示，在光學紅外傳感器的視野中，一架疑似F-35隱形戰機的空中目標遭到了鎖定和防空火力的攻擊。

專家：這架F-35可能連釋放紅外誘餌彈的時間都沒有

魏東旭指，這應該是伊朗的防空作戰部隊採取了守株待兔的方式，或是摸清楚了美軍戰機空襲的規律，在重點區域進行伏擊。伊朗的防空作戰體系確實遭到了美以空襲的破壞，但是，伊朗仍然裝備有一些機動靈活部署的防空戰車，這些防空戰車採用輪式底盤，上面配備有小型雷達和光電紅外傳感器，當F-35降低飛行高度的時候，光電紅外傳感器可以捕捉到它引擎所產生的紅外熱信號。

魏東旭指，這樣就可以對它進行跟蹤定位，然後發射中近程的防空導彈對其展開攻擊。由於飛行高度較低，可能這架F-35連釋放紅外誘餌彈的時間都沒有，就遭到了火力的命中。

F-35戰鬥機可以投放B61-12核彈。（美國國防部）

2024年6月5日，德國柏林舍內費爾德機場（Schoenefeld Airport），國際航空暨軍工業展覽會（International Aerospace Exhibition）開幕當天，洛歇馬丁出品的F-35戰機進行飛行表演。（Reuters）

魏東旭又分析稱，事件發生之後，美軍在執行空襲任務的過程中，可能還是要採取高空轟炸，或是非接觸的方式，盡可能要讓F-35飛得高一些，或者說，要有其他的飛機對它進行掩護和支援。

專家：對於美國的盟友而言，這不是一個好消息

魏東旭認為，對於美國的盟友而言，這不是一個好消息，因為很多北約成員國，包括日本、韓國，都採購了大量的F-35。如果在實戰的過程當中，F-35遭到了伊朗簡易防空系統的命中，未來在更高強度的作戰環境當中，F-35會面臨更強大的對手，它的隱身效果和隱身性能是無法滿足實戰需求的，F-35在面對先進防空作戰體系的時候，戰場的生存能力就會變得更弱。