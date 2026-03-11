伊朗戰火中逃生：湖南90後漢歷經8天驚魂撤離　稱中國世上最安全

3月10日，32歲的湖南常德籍青年張永紅從長沙黃花機場附近酒店退房，搭乘的士前往長沙站，準備返回老家津市。車窗外，高樓林立、車水馬龍，他望著熟悉的家鄉景象，輕聲感慨「和平真好」。這句話背後，是他剛剛從伊朗戰火中逃出生天的8天驚魂經歷。



據《瀟湘晨報》報道，張永紅出生於1994年，四個多月前前往伊朗，在叔叔投資的一家天青石工廠擔任管理人員。春節期間，叔叔和其他中國同事返回國內，工廠需留人看守，他選擇留下。沒想到，過年後伊朗局勢急轉直下。2月28日起，美國與以色列對伊朗發動大規模軍事打擊，首都德黑蘭等多地遭遇猛烈炮火，導彈與爆炸聲不絕於耳。

張永紅所在的工廠位於塞姆南省，距離一處導彈發射點僅四五十公里。他每天都能清晰看到伊朗向以色列方向發射導彈的軌跡，早、中、晚各一次，伴隨著震耳欲聾的轟隆聲。他和伊朗當地工人一樣，發射時會跑出去觀看，看完後繼續工作。他曾對伊朗同事說：「在中國看不到這種景象，中國是世界上最安全的國家。」

2026年3月3日，伊朗米納布（Minab）一所學校遭到空襲，圖為民眾在罹難者葬禮當日表示哀悼。（Reuters）

伊朗同事警告「去德黑蘭等於自殺」 張：若死在路上說明天意

隨著轟炸日益加劇，張永紅開始擔心自身安危，怕萬一導彈落在頭上，或者以色列摧毀這個導彈基地......家人也極度擔憂，但網絡一度中斷，連牽掛都無法傳遞。叔叔投下數百萬元全部身家，如今工廠陷入戰火，卻束手無策。

3月1日，張永紅決定必須離開。3月2日下午5時，伊朗華僑華人聯合會（華聯會）聯絡員譚小林致電他，稱當晚必須趕到德黑蘭。華聯會已組織多批撤離，這是最後一批，將於3月3日出發。

圖為2026年3月9日，伊朗首都德黑蘭有住宅樓遭空襲，救援人員在廢墟中工作。（Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

塞姆南到德黑蘭車程約3小時，但戰時無人願意接送。當地伊朗員工警告：「你現在去德黑蘭相當於自殺。」甚至有人發訊息說德黑蘭可能被夷為平地。張永紅出高價也叫不到車，恐懼中他向譚小林求助。譚小林協調到一輛車，當晚9時，張永紅匆匆收拾衣物上路。

車上三小時，他做好最壞打算，認為如果當天死在路上，「就說明上天注定」。夜色漆黑，他不敢睡覺、不敢下車，手機無網，無法聯繫親友，只能靠譚小林保持聯繫。途經德黑蘭市中心時，他親眼看到距離自己50米處多棟房屋被炸成混凝土框架，消防員在廢墟救火。

撤離者最小年僅1歲

當晚12時，他終於抵達德黑蘭的長城公寓——華聯會指定的臨時集合點。譚小林迎上前迎接，「你安全了」。張永紅強忍淚水，認為自己沒被炸死，太幸運了。當晚，他一夜無眠，轟炸聲與腦海中廢墟景象反覆折磨。

德黑蘭的長城公寓是華聯會指定的臨時集合點。（瀟湘晨報）

長城公寓附近也遭到轟炸。（瀟湘晨報）

長城公寓成為許多中國人的避風港，提供免費食宿。華聯會工作人員細心安排一切，從食宿到邊境過關、機票，全程無需操心。張永紅說，要是自己一個人，這些都成問題，他非常感謝華聯會。據指，在伊朗的湖南老鄉不少，從事礦產、燈具等生意，「老鄉帶老鄉」，華聯會是大家公認的互助組織。

3月3日中午12時左右，張永紅跟隨華聯會最後一批撤離。大巴途經兩次檢查，但憑中國護照順利通過。原本6至8小時車程，因大雨夾風雪，晚10時多才抵達伊朗邊境。4日9時過關，口岸擠滿自行撤離的中國人，其中一對夫妻帶著一歲和五歲孩子，最小撤離者僅一歲。過關耗時五六小時，但隊伍有序，每人不超過6分鐘。

長城公寓成為許多中國人的避風港。（瀟湘晨報）

華聯會工作人員正在登記信息。（瀟湘晨報）

進入阿塞拜疆後，手機恢復網絡，微信瞬間「炸」了，家人、朋友的問候與擔憂蜂擁而至。發小第一句話便是：「你在那邊平安嗎？安全了給我回信息。」

中國駐阿塞拜疆使領館與當地華僑協會熱情接待，提供食宿。張永紅報備回湖南，華聯會幫忙訂到稀缺的中東至國內機票。他們輾轉阿塞拜疆→烏茲別克斯坦→西安→長沙，歷時30小時，3月9日晚11時半抵達長沙黃花機場。

張永紅（右三）及譚小林（右五）與最後一批撤離人員合影。（瀟湘晨報）

從3月2日離開塞姆南到9日回家，張永紅用8天時間逃離戰火。抵達長沙後，他計劃先好好休息，「到常德第一件事，就是吃一碗津市牛肉粉。」

對於未來是否再去伊朗，張永紅肯定回答「會去」，因那裏還有工廠。他認為伊朗礦產資源豐富，當地人對中國人友好，治安相對穩定。雖然工資約每月一萬元人民幣，且里亞爾持續貶值，但他不想「遇到困難就退縮」，也不願「就這樣狼狽回來」。「我只想賺點小錢，不想發大財，但想幹一番事業。」

而在經歷生死考驗後，張永紅最深刻的體會是「和平真好」。