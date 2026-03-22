美國增兵中東劍指霍爾木茲　專家：若發動地面作戰恐付出更大代價

近日，美國持續向中東地區增派兩棲戒備群和約2500名海軍陸戰隊員。對此，央視軍事觀察員魏東旭分析指出，美國此舉旨在為奪取霍爾木茲海峽控制權作準備，並可能執行反水雷、低空突襲等多類作戰任務。



專家強調，儘管美軍在制海權與制空權上佔據優勢，但若貿然發動地面作戰或佔領伊朗近海島嶼，將面臨來自伊朗機動火力平台的強力反擊，恐怕會付出沉重代價。



美軍兩棲攻擊艦的黎波里號（USS Tripoli）（美國海軍網站）

近日，美國向中東地區增派多條軍艦和大量作戰人員，其中包括「的黎波里」號（USS Tripoli）兩棲攻擊艦及其運載的美軍第31海軍陸戰隊遠征隊，以及「拳師」號（USS Boxer）兩棲攻擊艦及「康斯托克」號船塢登陸艦、「波特蘭」號兩棲船塢運輸艦，連同隸屬第11海軍陸戰隊遠征部隊的約2500名海軍陸戰隊員。

2016年3月8日，「拳師號（USS Boxer）」兩棲攻擊艦在「雙龍2016」聯合軍演期間航行於東海。（Getty）

據 《央視新聞》報道，總台軍事觀察員魏東旭分析稱，美國向中東地區增派的兩棲戒備群和海軍陸戰隊遠征隊主要執行三類作戰任務。其一，是要試圖奪取霍爾木茲海峽的控制權。

魏東旭指出，從大型兩棲攻擊艦上起飛的F-35B可以針對伊朗近海和沿岸的軍事目標進行火力打擊，主要是攻擊伊朗的反艦導彈發射車和無人機發射的陣地。同時，其也可以配合武裝直升機針對霍爾木茲海峽相關海域內活動的伊朗高速攻擊艇進行空對海的火力打擊。

2026年3月17日，美國中央司令部（CENTCOM）宣布，美軍向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸的伊朗導彈基地投擲了5000磅重的鑽地彈，這些炸彈旨在穿透地下深處的目標。圖為美軍據報在行動中使用的GBU-72「先進型5000磅鑽地彈」（GBU-72 Advanced 5K Penetrator）。（Facebook@Nellis Air Force Base）

魏東旭進一步解釋，第二類任務涉及反水雷作戰，大型兩棲攻擊艦與船塢運輸艦具備執行此類任務的能力。第三類任務則是針對伊朗近海島嶼及沿岸目標的低空突襲。魏東旭表示，魚鷹傾轉旋翼機（Bell Boeing V-22 Osprey）可搭載海軍陸戰隊或特種部隊，對核設施、指揮中心甚至高層人員所在地等高價值目標，實施快打快撤的突擊行動。

美軍魚鷹運輸機 (Getty Images)

圖為2026年3月3日，一架美國海軍陸戰隊的F-35C戰鬥機，在航空母艦「林肯號」的飛行甲板上準備執行飛行任務，支援打擊伊朗行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）

在分析伊朗可能採取的應對措施時，專家強調，鑑於在波斯灣及周邊區域難以掌握制海權與制空權，伊朗將最大限度隱蔽其機動作戰力量。

魏東旭指出，配備在卡車上的多聯裝反艦導彈及遠程自殺式無人機等機動火力平台，將成為伊朗反擊的關鍵。一旦美軍試圖奪島或發動沿岸攻勢，這些精確火力平台可對美軍控制區域或佔領島嶼實施精準反擊。

對於美軍奪島作戰的前景，專家認為，在制空權與海上作戰體系支援下，美國海軍陸戰隊確實有能力攻佔伊朗近海的小型島嶼。然而，魏東旭警告，一旦美軍佔領並長期駐守這些島嶼，將面臨巨大風險。伊朗可運用遠程自殺式無人機、戰術導彈及遠程火箭炮對島嶼進行全方位火力覆蓋。

2026年3月7日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，兩名美國官員向美媒表示，一種已被證明在烏克蘭應付俄羅斯無人機有效的美國反無人機系統很快就會被送往中東，以加強美國對伊朗無人機的防禦。圖為美軍計劃部署的Merops系統，其功能是操控無人機對抗無人機。（網絡圖片）

專家總結指出，目前美軍雖已將奪島作戰部隊部署至一線，但對於是否真正發動地面作戰或奪取島嶼，顯然仍處於猶豫狀態。魏東旭強調，美方深知，一旦針對伊朗發動地面作戰行動，恐怕將付出難以承受的代價。