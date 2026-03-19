有片．伊朗戰爭｜央視AI武俠短片爆火：用動物江湖來隱喻美伊戰爭

日前，央視旗下的「AI奇談」欄目發布的AI武俠短片《流金谷恩仇錄》在網路上瘋傳，短時間之內，點讚破百萬。《流金谷恩仇錄》看似講的是動物江湖，但其實是以動物武俠故事來隱喻美伊戰爭，讓人迅速對中東局勢有一個粗略理解。



剛過去不久的2月28日，美國、以色列突然對伊朗發起大規模軍事行動，短時間內對伊朗進行密集的定點轟炸，造成伊朗最高領袖哈梅內伊和大批軍政高層官員遇襲身亡。伊朗迅速發起反擊，宣佈封鎖作為全球重要石油運輸通道的霍爾木茲海峽，造成全球石油市場大幅震盪，一時之間，許多國家和地區都在擔心能源供應。

讓美國、以色列想不到的是，斬首行動和大規模摧毀伊朗軍事力量的空襲非但未讓伊朗政權崩潰，反而日益有將美國拖入戰爭泥潭的趨勢。為了應對斬首行動的風險，伊朗實行「馬賽克防禦」，將決策權去中心化，授予各級指揮官更大的自主權。這造成的後果是儘管哈梅內伊和大批軍政高層官員遇襲身亡，但伊朗仍能發起有組織的反擊行動，其中包括用廉價的無人機襲擊來消耗美國昂貴的攔截導彈。戰爭趨勢正在偏離美國最初設想，全球石油市場因為美伊戰爭而面臨供應危機。

2026年3月6日，伊朗首都德黑蘭，一名民眾在當日舉行的集會上，手持已故前伊朗最高領袖哈梅內伊的畫像。（Reuters）

在此背景下發布的央視AI武俠短片《流金谷恩仇錄》，隱喻的正是美伊戰爭對彼此乃至世界的危害，表達出止戈為武、合作共贏的理念。片中的流金谷被稱作天下嚥喉，穀道之下埋的是天下至寶玄鐵髓，可用作鑄刀、生火、煉藥、續命，而白鷹盟憑藉強大武力立下一條鐵規——購買玄鐵髓只收白鷹金票，以此來控制天下。

《流金谷恩仇錄》畫面。（央視）

與白鷹盟相鬥爭的波斯寨在聖火窟深處煉製「邪火」，不料引來白鷹盟的斬首行動，造成波斯寨領袖遇襲身亡、餘下的波斯貓指揮官各自為戰。波斯貓朝白鷹盟密集發射木鳥，雖被後者的「防空金針」打下來，但一顆「防空金針」造價高達數百兩銀子，而一支木鳥至多造價二兩銀子。這樣的不對稱作戰嚴重消耗白鷹盟的銀庫。在白鷹盟的輪番空襲過程中，波斯寨一所小學被炸，造成大量無辜小孩遇難。為了報仇雪恨，波斯貓封鎖了西域玄鐵髓的唯一交易通道，造成天下道崩糧斷。

白鷹盟號召商會協助剿滅波斯貓，但無人響應。作為商會會長的駱駝，已經不想再看白頭鷹的臉色，決定帶領大家繞道陸上新道。駱駝會長意味深長地告訴大家江湖從來不是打打殺殺，而是買賣生計，天大地大，大家應該走新的道路。故事結尾批判白鷹盟以刀快來脅迫天下的行為，認為「武」之極致不在「戈」而在「止」。

短短5分鐘的AI短片，處處都是對美伊戰爭的隱喻。流金谷隱喻的是中東，玄鐵髓隱喻的是石油，白鷹盟隱喻的是以白頭鷹作為國鳥的美國，波斯寨隱喻的是作為波斯貓原產地、古稱波斯的伊朗，煉製「邪火」隱喻的是研製核武，玄鐵髓和白鷹金票的關係隱喻的是石油美元，波斯貓封鎖了西域玄鐵髓的唯一交易通道隱喻的是伊朗封鎖霍爾木茲海峽。至於波斯寨領袖遇襲身亡、波斯貓的廉價木鳥、白鷹盟的昂貴「防空金針」、波斯寨一所小學被炸，都是顯而易見地隱喻美伊戰爭。

2026年3月11日，阿曼最大港口Salalah港的石油儲存設施遭無人機襲擊，引發巨大爆炸。（X@sentdefender）

白鷹盟以強大武力來控制流金谷、玄鐵髓，看似能在一時之間掌控天下、耀武揚威，但結果是大量消耗銀庫，人心離散，最終得不償失。波斯寨與白鷹盟零和博弈，為了復仇造成天下道崩糧斷，同樣不長久。只有為天下生計着想，只有合作共贏，只有止戈為武，才能走出一條新路，而這正是美伊戰爭所應當深刻反思之處。