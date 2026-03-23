深圳影像拍攝2巨頭正面交鋒　大疆告影石侵權　涉6項專利權屬糾紛

據新京報報道，深圳大疆創新科技有限公司（DJI）近期在深圳正式起訴影石創新（INSTA360），內容涉及6項專利權屬糾紛，更涉及多名前大疆核心研發人員的發明創造。這是大疆首次在國內提起專利權屬糾紛案件，目前法院已正式立案；影石則表示，正在與法務部確認。



《新京報》報道稱，大疆指控影石創新申請的涉案專利主要集中在無人機飛行控制、結構設計、影像處理等關鍵技術領域。大疆在訴狀中指出，涉案專利系前員工離職後一年內作出的發明創造，這些發明與員工在大疆任職時的工作任務密切相關。

報道引述知情人士消息稱，在涉及無人機飛行控制和結構設計的兩件專利中，影石創新在中國的申請文本里將部份發明人記載為「請求不公布姓名」。但在對應的國際專利申請中，卻列明了所有發明人的真實姓名。這些未在國內公布姓名的人員，正是大疆前核心研發人員，在職期間深度參與了大疆無人機重點項目的技術開發，掌握了核心技術體系。

對此影石創新回應《財聯社》稱，公司已留意到相關信息，目前正在跟公司法務部確認，如有相關情況且達到披露標準後會向外界披露。

公開資料顯示，大疆和影石均為總部設立在深圳的中國頂尖影像拍攝、機器人科技公司。此前影石主營產品為全景運動相機、手持攝影設備等；大疆則以無人機發家佔領市場，同時亦推出手持雲台、相機等產品。

2025年7月，影石創新推出全景無人機，進入大疆主導的無人機市場；隨後10月，大疆亦推出全景相機產品，反攻影石市場。本次雖為大疆首次提告，但二者在產品、輿論場的刀光劍影已非首次。

去年，有用戶發貼文稱大疆全景相機Osmo 360存在「鏡頭氣霧」的情況；去年8月2日，影石創始人劉靖康在深夜發文稱「兩句公道話和事實」，疑似讚同用戶觀點。不過他亦表示，「大疆的起霧只是個例，請安心選購」，但也重申，影石的獨家功能。