福士汽車CEO：德國車企應向中國學習　工業規劃成關鍵競爭力

德國汽車製造商Volkswagen首席執行官布魯姆（Oliver Blume）表示，德國車企需借鏡中國的產業發展模式，以維持在全球市場的競爭力。



據《路透社》引述德國《星期日圖片報》3月22日刊發的專訪報道，在福士汽車正推動深化重組之際，布魯姆在訪問中直言，德國汽車產業可向中國高度紀律化的工業規劃學習。「中國以高度規劃的方式推進產業發展……並有明確的優先順序。一切都以最佳方式構建。我們在中國觀察到高度的自律和執行意願，值得我們走出自身框架多加觀察，並從中國的發展中學習到很多東西。」

布魯姆亦坦言，福士在中國市場面臨激烈競爭，目前當地已有超過150個競爭對手，同時市場具備強勁的創新動力，對傳統車企構成巨大壓力。

在企業重組方面，布魯姆重申，福士汽車計劃作為結構調整的一部分，將於2030年前在德國削減約五萬個工作職位。

2025年5月14日，一名工作人員在德國德累斯頓（Dresden）媒體參觀期間，為德國福士電動ID. 3汽車進行最終檢查時，正在清理福士標誌。（REUTERS/Matthias Rietschel/File Photo）

另據《彭博社》引述相關報道，布魯姆指出，福士在本土市場的成本結構偏高，尤其是勞工成本，必須以高效生產力抵銷這一成本，福士汽車現在的能源成本很高，並受到很多限制。

他進一步指出，全球產業環境已出現變化，傳統模式正面臨挑戰，因為世界各地形勢的變化，在德國研發和造車，然後再輸出國外的模式已不可行。

在多重壓力下，包括關稅因素、電動車需求變化，以及中國市場競爭加劇，福士汽車預計今年的營業利潤率僅約4%，顯示傳統歐洲車企正面臨轉型與競爭的雙重考驗。