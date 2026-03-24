台灣缺席WTO部長會議　外交部：一中原則是參與國際組織活動前提

每兩年召開一次的世貿組織部長會議將於26至29日在喀麥隆首都雅溫得舉行，早前台灣稱主辦方喀麥隆把台灣代表團的禮遇簽證列為「中國台灣省」，有矮化地位之嫌，導致被迫缺席。對此，外交部發言人林劍今（24）日表示，「一個中國原則是台灣地區參與世貿組織的政治前提」，更批評民進黨當局藉機進行政治操弄，只會自取其辱。



外交部發言人林劍稱，台灣參加國際組織活動須按一中原則處理。（外交部）

林劍在中國外交部今日例行記者會上，被法新社記者問及台灣缺席WTO部長會議一事，回應表示「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。在中國台灣地區參與國際組織活動議題上，中方的立場是一致的明確的，即必須依照一個中國的原則來處理」。

林劍強調，「一個中國原則是中國台灣地區參與世貿組織的政治前提，民進黨當局借參會的問題進行政治操弄，手段極其卑鄙，其『謀獨』挑釁的圖謀注定失敗，只會自取其辱」。

林劍指出，當前國際經貿秩序遭遇嚴峻挑戰，單邊主義、保護主義抬頭，多邊貿易體制受到嚴重衝擊，「世貿組織時隔10年再次在非洲舉辦部長級會議，具有特殊重要性。中國堅定支持喀方辦好本屆世貿組織部長級會議」。