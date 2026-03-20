有片｜外交部發言人毛寧帶貨｢午睡神器｣　深圳400餘所學校已使用

3月16日，中國外交部發言人毛寧在社媒平台X上分享了一段影片，向全球網民介紹中國學生的「午睡神器」。影片引發熱議，不少海外網民在評論區留言「非常有創意」「真是個好主意」。



中國外交部發言人毛寧在X上分享影片，向全球網民介紹中國學生的「午睡神器」。（X@Mao Ning毛寧）

海外網民評論「非常有創意」。（X）

海外網民評論「真是個好主意，印度學校也該學習下」。（X）

深圳已有400餘所中小學推進「午睡工程」

影片顯示，學生只需輕按課桌側邊的按鈕，調整桌面和椅背放平約160度，就可以躺下午休。內地網民也紛紛點讚評論：「現在的孩子真幸福，小時候每次胳膊都麻了」「期待全國推廣實行」。

深圳實驗光明學校推出多功能午休椅。（央視新聞）

《深視新聞》報道， 深圳很早就開始探索「午睡工程」。2024年9月，深圳正式實施的《中小學午休設備設施配備規範》，是全中國首個出台中小學午休設備地方標準。

在「午睡工程」中，深圳實驗光明學校的多功能午休椅、中山大學深圳附屬學校的摺疊午休床都是實際案例。如今，深圳已有400餘所中小學校推進「午睡工程」。

深圳市高級中學龍崗學校的學生在座位上「躺平」午休。（深視新聞）

午睡有什麼好處？睡多久最佳？

中國科學技術協會發佈文章稱，大量研究表明，健康的午睡習慣能夠減輕身體疲勞、提高警覺性及工作效率、緩解大腦衰老等。根據現有的科學研究，對於健康的成年人來說，午睡的最佳時長是20分鐘左右。因為這個階段處在睡眠周期中的淺睡眠期，最容易被喚醒。

中山大學深圳附屬學校就設計並投入使用「摺疊午休床」。（深視新聞）

不過，文章還指出，並非所有人都必須遵守20分鐘這一午睡規則，如發表於《美國睡眠研究學會》的論文分析得出，不同年齡段的兒童對午睡的需求就有顯著的差異。一項涵蓋約 3000 名65歲以上的研究表明，在午睡 30、60和90分鐘這三個小組中，午睡60分鐘的老年人思維和記憶能力最佳，不午睡或午睡超過60分鐘的老年人認知水平顯著低於前者。

除了年齡因素，午睡的最優時長取決於前一晚上的睡眠質量。對於偶爾晚上沒有睡好的人來說，45分鐘以內的小睡有助於他們在後續的工作中集中注意力。但是，對於經常失眠的人群，不宜在白天的任何時間段補覺。