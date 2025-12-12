低Beta穩健增長：信達生物(1801)蓄勢　83元買入望110元｜彭偉新

信達生物是一家領先的中國生物製藥公司，專注於腫瘤免疫療法及包含自身免疫、代謝及眼科的其他領域，其產品包括主要的PD-1抑制劑和剛推出的Mazdutide。根據市場報告分析，旗下的Mazdutide預期在2027年達到約40-50億元人民幣的銷售，成為主要收入來源。信達生物的收入主要來自其已商業化的產品，PD-1藥物的銷售佔據主要份額。集團的亮點在於深厚的研發管線，最近與武田的全球合作協議進一步增強其國際發展能力。中期預期藉由Mazdutide的市場推廣及產品擴展，中長期則受惠於IBI363等新產品的臨床調試及市場推廣。信達生物的核心優勢包括創新的藥物開發能力、強大的商業化能力以及與國際合作夥伴的深度合作，這些都為其未來的增長提供了堅實基礎。



現時內地生物製藥行業呈現出明顯的增長趨勢，但面臨激烈的市場競爭。行業週期性波動主要受到政策調整和市場需求變化的影響。隨著國內外企業不斷進入市場，競爭愈加激烈，特別是在PD-1類藥物的領域，同行如會、阿基索與君實等也對市場份額造成壓力。另外，整體營運成本受到研發開支和銷售費用的驅動，隨著新產品研發的推進，初期成本可能較高，但隨著產品獲得批准及商業化，可望實現規模經濟，降低平均成本。長期來看，若能有效執行市場戰略及擴大產品線，將有助於提升整體盈利能力。

利潤率為9.91%，而過去12個月的營運毛利率則為12.99%，另外，過去12個月的資產回報率為2.65%，而過去12個月的股本回報率為8.44%。市場預期信達生物今年的全年收入可以達到130.8億元人民幣，按年上升38.9%，至於2026年則可以維持31%的升幅至171.7億元人民幣。預期今年每股盈利為1.11元人民幣，而2026年的每股盈利則預期為1.76元人民幣。以現價計算，預測市盈率為68倍及43倍，估值有明顯改善的情況。

信達生物(01801)於今年7月22日至12月11日期間的資金流狀況。（圖１）

信達生物於2025年12月11日以 83.65 港元收市，全日微升 0.15 港元或 0.18%。集團過去5年的平均Beta值為 0.46，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 109.1 港元，而最低位則曾見 28.65港元，以現價 83.65 港元計，信達生物的股價較 50 天線低 6.82%，不過，現價則較 200 天線高出 10.32%。信達生物(1801.HK)自今年7月22日至今年12月11日期間，股價錄得4.34%的跌幅，該期間共錄得37.96 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的55.97 億港元，而散戶則佔當中的 -18.04 億港元 (見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 3.1 比 -1，反映出大戶投資者相信仍然可以主導股價未來走勢，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.08%；而最低曾經跌至-7.11%，至於12月11日當日則為 -5.38%。

至於利好信達生物的因素顯在生物製藥行業的強大潛力，信達生物的Mazdutide產品在減重市場上表現優異，預計在2027年達到約40-50億元人民幣的銷售額。Mazdutide相較於市場上其他競爭產品，如Semaglutide，受到越來越多患者的青睞，這不僅反映了其在臨床上的有效性，還顯示出市場需求的增長潛力。其次，與武田藥業的合作進一步擴大了信達的市場影響力。這筆合作帶來了12億美元的前期付款，並且信達可在IBI363和IBI343等產品的全球開發中與武田分享研發成本。這種高層次的合作不僅能夠減輕公司的資金壓力，還能促進其在全球市場的推廣，加速新藥的上市過程。最後，信達生物擁有一個多樣化且深厚的產品管線，涵蓋超過30種候選藥物。這為公司提供了穩定的收入來源，特別是在腫瘤和免疫等重要治療領域的快速增長。在未來幾年，若能持續推動這些產品的臨床試驗，尤其是IBI363的第一階段數據推出，將有助於進一步驗證其產業領先地位。

股價自2025年1月低點28.65港元啟動主升浪以來，整體維持典型的多頭排列，呈現明顯的「高點與低點持續抬升」格局，並於9月中旬創下全年高位109.10港元。其後因9日RSI於超買區出現頂背馳，動能減弱，股價進入高位整固，並以較大幅度回吐方式消化獲利盤，最低曾探至79.05港元，恰好受惠於前升段總漲幅的黃金分割38.2%（約78.80港元）提供強力支撐而止跌反彈。近期股價自次高點99.00港元再度回落，目前已貼近保歷加通道下軌運行，並伴隨成交量萎縮，顯示空方續航力有限，下行空間已大幅收窄。從形態上看，整段調整仍屬多頭旗形內的健康洗盤，只要不有效跌破78.60港元這道關鍵多空防線，上升走勢依然完好。建議投資者可於股價重返83.00港元附近分注吸納，短線先看回補99.00港元前期平台，甚至挑戰110港元整數關口，若後市失守78.60港元則需重新檢視多頭假設，屆時才考慮減持或止蝕離場。目前階段仍宜看多做多，維持逢低佈局策略。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。