博鰲亞洲論壇｜黃循財抵達海南：期待與中國和區域夥伴交流

3月25日，新加坡總理兼財政部長黃循財抵達海南參與博鰲亞洲論壇年會。他在臉書貼文表示，期待與中國和區域夥伴加強合作，共同應對日益不確定的全球環境。



黃循財總理（左二）星期三（3月25日）抵達海南海口國際機場，由海南省政協副主席肖鶯子（左三）接機。（聯合早報）

據《聯合早報》報道，黃循財25日起對中國進行四天訪問，其間出席海南博鰲亞洲論壇，之後出訪香港特別行政區。

黃循財在抵達海南後發佈的社媒貼文寫道，新加坡自博鰲論壇25年前創立以來，一直是論壇的支持者。他寫道：「我期待通過富有成效的交流來加強合作——無論是與中國或其他區域夥伴——以保持我們的經濟開放，共同應對日益不確定的全球環境。」

新加坡總理公署發佈文告指，黃循財將在2026年博鰲亞洲論壇的開幕全體大會上發表主旨演講。據悉，這是黃循財九個月內第二次訪華，也是他上任後首次訪問香港。

公開資料顯示，海南博鰲亞洲論壇年會24至27日舉行。本屆論壇主題是「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。