日本自衛隊員強闖中國大使館　專家批：在外交安保領域重大失職

3月24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館，威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員，中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。



中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇指出，此事件暴露了日本國內政治加速右傾化、自衛隊紀律失控的問題。國際戰略研究所副所長蘇曉暉表示，日本右翼思潮的危害性在於煽動非理性情緒，會進一步推高兩國關係的風險隱患。



中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇。（搜狐網）

國研院：絕非孤立治安事件 暴露日本內部極端化傾向

《環球網》引述中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇稱，這絕非一宗孤立的治安事件，它暴露的不僅是日本作為東道國在外交安保領域的重大失職，更是日本國內政治加速右傾化、自衛隊擴軍後紀律失控的危險縮影。

項昊宇分析稱，中國駐日本大使館作為重點安保場所，竟被一名抱有極端殺人意圖的「自衛隊人員」輕易翻牆闖入，核心原因在於日方鬆懈，安保措施流於形式。同時對自衛隊人員缺乏有效的教育和管控，放任極端思想在其內部蔓延。

近年來，中國駐日使領館接到大量來自日國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾，甚至還有一些右翼反華勢力在使館門前滋擾鬧事。項昊宇表示，這些日本極右翼勢力早已成為日本社會的毒瘤。他還稱，日本在擴軍過程中，其武裝力量正逐漸失控，成為帶有極端意識形態色彩的政治工具。「此次事件充分暴露了日本自衛隊內部極端化傾向，也說明日方在強軍擴武過程中，對自衛隊的思想行為失管失教，日益偏離和平軌道，被極端意識形態所裹挾。這一危險動向不僅威脅地區和平穩定，也應引起國際社會的高度警惕，警惕日本重蹈軍國主義覆轍。」

極右翼思潮侵蝕中日關係根基

中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉。（新華網）

《澎湃新聞》引述中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉表示，要清晰看到日本右翼、極右翼思潮，「正對中日關係包括日本自身造成深刻影響。」

蘇曉暉指出，日本右翼思潮的危害性在於煽動非理性情緒，刻意製造仇恨、激化矛盾，這會進一步推高兩國關係的風險隱患。「若任由右翼思潮持續蔓延、侵蝕中日兩國關係根基，日本加速右傾的態勢勢必引發更危險的舉動」。