港大學者李成：台海戰爭機率下降　開戰機率低於美國內戰

台海局勢在國際關注升溫之際，學界紛紛提出不同風險判斷，香港大學政治與公共行政學系教授李成於博鰲論壇期間受訪表示，他仍認為台海問題可以和平解決，且戰爭風險正持續下降。



台媒《聯合報》3月24日刊出對李成的採訪報道，李成指出現在意識到美國內戰的人越來越多，而台海問題戰爭的概率也是越來越低，並強調在當前地緣政治複雜變動、中美領導人會面在即的背景下，相關趨勢更加明顯。

李成為香港大學當代中國與世界研究中心創始主任，曾任布魯金斯學會約翰．桑頓中國中心（John L. Thornton China Center）主任及高級研究員，以及美國國家中美關係委員會主任，長期研究中國政經與中美關係。

香港大學中國與世界研究中心創始主任李成。（香港01）

報道指出，李成自2023年起即判斷，「中美在台海發生戰爭的機率，比美國發生內戰的概率還低」，並認為至2026年，局勢仍朝此方向發展。

談及原因，李成引用英媒2024年的報道指出，國家主席習近平曾在與歐盟委員會主席馮德萊恩對話中提到，解決台灣問題可能是美國設下的「陷阱」。李成表示，「如果是陷阱的話，根本就不會陷入這個陷阱來」，同時補充，北京並未完全放棄武力選項，但更傾向以威懾為主，「但是用不用武力，這是另外一回事情」。

他進一步指出，外界對中國決策層存在誤判，「中國大陸領導人沒有像美國人想像那麼糟糕，他們有很大的睿智去處理台灣的問題」。相較之下，李成認為更值得關注的是美國在全球多線壓力，包括對委內瑞拉、加拿大的威懾，以及對伊朗戰事的持續發展，直言「認為中國要打仗完全是錯了，而更多的美國已經陷入了又一個的戰爭」。

針對伊朗戰事是否外溢至中美關係，李成表示，兩者並非必然連動，須視戰事發展階段而定。他指出，中國在中東擁有重大利益，包括能源與區域穩定，因此並不樂見衝突升高，「中國希望中東有一定的和平」，並警告若戰事擴大，恐影響全球安全。

2026年3月17日，中國政府中東問題特使翟雋會見埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty），雙方就當前地區緊張局勢深入交換意見。（中華人民共和國外交部）

對於美國是否因多線戰事而對中國轉趨軟弱，李成認為此說法並不成立。他指出，當前中美關係已不同於20多年前911事件後的戰略環境，李成表示，20多年過去了，現在美國有多少人認為中國不是美國的對手，中國不是美國的威脅，顯示美國內部認知已出現重大變化。

另關於在論壇上談及未來十年發展，李成表示，儘管美國存在「自我傷害」的問題，但仍有能力最終解決內部困境。他強調，只要中美之間沒有發生戰爭，雙方仍可維持基本穩定，並認為中國經濟有望超越美國，同時強調中國不會以武力攻擊台灣，而將以和平方式處理相關問題。