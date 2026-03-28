清明注意｜內地嚴治「人民幣版」冥幣　多印刷商被查：重罰逾¥5萬

3月27日，中國人民銀行、民政部、市場監管總局等部門公布5起非法製售「人民幣版」冥幣（俗稱「陰司紙」）典型案例，提醒商家不製作、不售賣「人民幣版」冥幣，公眾則不要購買和使用。



「人民幣版」冥幣。（中國人民銀行微信公眾號）

禁製作、仿製、買賣人民幣圖樣

據中國人民銀行微信公眾號消息，所謂製售「人民幣版」冥幣，是指製作、銷售的冥幣上，使用或仿製了正在流通或已退出流通的人民幣完整圖案，或者人物頭像等人民幣正背面主景圖案。近年來，中國人民銀行會同民政部、市場監管總局依法整治非法製售「人民幣版」冥幣，切實維護人民幣形象和信譽。

「人民幣版」冥幣。（中國人民銀行微信公眾號）

中國人民銀行強調，人民幣是我國的法定貨幣，是國家經濟主權的象徵，更是國家信用的重要體現。《中華人民共和國人民幣管理條例》《人民幣圖樣使用管理辦法》等規定，禁止製作、仿製、買賣人民幣圖樣，不得在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣。

多印刷商被查：重罰逾5萬

「人民幣版」冥幣。（中國人民銀行微信公眾號）

市場監管總局公布了5起製售「人民幣版」冥幣案，案件發生在江蘇、陝西、河南、吉林、青海。其中，中國人民銀行淮安市分行聯合多部門查處某殯葬用品批發商王某，並根據王某提供的線索追查到印刷商嚴某，查獲大量「人民幣版」冥幣成品、半成品及印刷模板。

相關部門依法對王某處以警告、罰款4500元（人民幣，下同）；對嚴某處以罰款52000元，並沒收全部違法所得，將涉案冥幣全部予以銷毀。

中國人民銀行鄭重提示，《中華人民共和國人民幣管理條例》規定禁止下列損害人民幣的行為：「（二）製作、仿製、買賣人民幣圖樣。」同時提醒，清明節臨近，廣大市民不購買、不使用「人民幣版」冥幣，商家不製作、不售賣「人民幣版」冥幣。市民如發現非法製作或售賣「人民幣版」冥幣的行為，可向當地中國人民銀行、民政部門和市場監管等部門舉報，有關部門將依法予以查處。