外交部：日方就大使館事件表示遺憾遠遠不夠　再次敦促儘快徹查

3月27日，外交部發言人林劍主持例行記者會。針對日方就自衛官侵入中國大使館事件表示遺憾作出回應，再次敦促日方盡快徹查，並給中方一個負責任的交代。



2026年3月25日，外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

3月24日，一日本自衛隊現役官員持刀翻牆強行闖入中國駐日本大使館，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣。中方已向日方提出嚴正交涉，提出強烈抗議。

外交部提醒公民近期避免赴日 批日自衛隊員持刀闖大使館影響惡劣

記者會上，有媒體問，日本防衛大臣在27日的記者會上表示，本應遵守法律與紀律的自衛官卻侵入中國大使館內，因涉嫌入侵建築物而被逮捕，對此深感遺憾。同時有日媒報道稱，該人員沒有傷人意圖，請問此事件有何最新進展？

林劍說，越來越多的事實已經浮出水面，該不法分子為自衛隊的少尉官員，選擇使館的通勤時間，攜帶鋒利刀具非法翻牆闖入中國使館，並長時間潛伏在樹叢中。我們不禁要問，他長時間潛伏是在等什麼人？打算做什麼？日方迄今對此完全沒有說明。

2026年3月24日上午，日本一名自衛隊員闖入位於東京都港區的中國駐日本大使館，當場遭館方人員控制後移交東京警視廳。（中國駐日本大使館）

林劍還稱，日本右翼分子聽聞此事件之初，還想為該不法之徒洗白身份，認為不可能是自衛隊官員，而事實狠狠打了他們的臉。他表示，日方已向中方就此事件表示非常遺憾，但這遠遠不夠。「我們再次敦促日方盡快徹查，並給中方一個負責任的交代。」