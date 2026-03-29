高才通│抖音小紅書湧現香港保險網紅　誇大宣傳年領7萬專攻內地客

近年來，內地社交平台湧現大量香港保險（內地稱「港險」）網紅，借「年息6%以上」「存錢領工資」等話術吸引客戶，再引流至私域成交。



有內媒調查發現，相關宣傳與產品實際收益存在較大落差，背後更潛藏虛假宣傳及跨境違規售賣保險等法律風險，當中不少網紅是在近三年通過高才通計劃前往香港，並因續簽、職業轉換等原因選擇銷售香港保險。



部分香港保險博主，借「年息6%以上」「存錢領工資」等話術吸引客戶。（第一財經）

香港保險博主的宣傳內容。（抖音截圖）

宣傳年息6% 實際僅0.5％保證利率寫入合同

據《第一財經》報道，近年在抖音、小紅書等社交平台，湧現大批標榜「高學歷」、「資產管理專家」的香港保險博主，許多博主在影片中宣稱，只要投入100萬（人民幣，下同），第六年起即可每年領取7萬「工資」，且本金不減。

在其中一則爆紅影片中，香港保險從業者李錦（化名）以「可以直接去香港買個『金飯碗』，每年領7萬元『工資』」為開場，吸引大量客戶私訊諮詢。他介紹的實為香港保險產品，聲稱連續5年、每年存20萬元，從第6年起每年可領7萬元，30年後本金還能增至108萬元。

另一名香港某頭部保險公司代理人陳麗麗（化名），自2025年4月起發布香港保險「科普」影片，不到一年積累近萬粉絲，個人簡介標註「香港城市大學碩士」「百萬圓桌會員」。她自稱每月成交約十單，屬香港保險圈頭部水平。

影片中，她以海景辦公室為背景，與客戶談論資產配置，話術中暗含產品信息：面向孕婦稱「寶寶在肚子裏就可參與」，強調「複利6.0%、寫入合同」；在為子女儲蓄規劃的系列影片中，多次提及可用「15萬美元撬動200多萬美元槓桿」。

《第一財經》調查發現，博主們宣傳的高收益與實際產品結構存在明顯落差。（抖音截圖）

《第一財經》調查發現，博主們宣傳的高收益與實際產品結構存在明顯落差。例如，有博主宣稱「6%以上、寫進合同」的產品，實際上僅0.5%的保證利率寫入合同，其餘收益取決於分紅實現率。若僅算保證部分，需18年才能回本；即使分紅達標，也要持有16年以上才能達到6%的年化收益率。此外，另一款宣稱「7%收益」的年金險，回本亦需10年以上。

香港保監局曾提示，演示收益與實際回報之間存在巨大落差。2023年數據顯示，約四成香港保險產品分紅實現率未達100%。

不直接銷售保險 引導觀眾進入私域成交

據悉，這些「港險網紅」博主一般不直接銷售香港保險，而是借分析財經熱點或用比喻手法，隱蔽推介聲稱年化收益6%以上的產品，常以「複利6%」「撬動十倍槓桿」「寫入合同」等話術引流，再引導客戶進入私域成交。

報道指出，高額佣金和內地訪客市場的快速增長，是「港險網紅」激增的主因。2024年，內地訪客新造保單保費達628億港元，同比增長超6%，內地客戶已成為近年香港保險最大的增量來源。

部分博主的私聊話術。（第一財經）

在此基礎上，部分經紀公司曾將90%以上佣金支付給轉介人，近期雖經監管整頓，但仍有轉介人可獲得約45%的佣金。

報道引述香港一家保險經紀公司內部人士透露，公司相對鼓勵在內地擁有一定流量，部分銷售冠軍團隊還會建立矩陣，分享個人IP打造技巧，互相引流。

內媒：近半數是近三年通過高才通赴港賣保險

報道指，內地赴港購保險市場迅速增長，亦吸引大批「高才通」人才進入香港保險行業。《第一財經》接觸的十餘名博主中，近半數是近三年通過高才計劃前往香港，並因續簽、職業轉換等原因選擇銷售香港保險。

值得注意的是，該行業背後已形成成熟「造星」產業鏈，MCN機構通過話術規避、人設包裝等方式協助從業者批量獲客。有MCN機構透露稱，香港保險IP打造的關鍵在於建立人設與引流，而非直接銷售。從業者通過展示香港資產管理生活、分享理財心得等方式規避平台限制，再引導客戶進入千人規模的私域流量池，轉化效率可觀。

據悉，該行業背後已形成成熟「造星」產業鏈，MCN機構通過話術規避、人設包裝等方式協助從業者批量獲客。（第一財經）

報道又指，香港保險行業近年也吸引了一批自帶流量的內地網紅入場。群響創始人劉思毅，因在校期間運營「在北大不吐槽會死」校園IP走紅，去年宣佈進軍香港保險業；曾因《一站到底》爆紅的清華大學生命科學專業博士劉也行，也已進入香港保險業。

跨境推銷踩監管紅線

廣東眾多律師事務所主任律師劉天軍指出，將非保證收益宣傳為確定收益，涉嫌違反《廣告法》。此外，若香港保險從業者在內地平台發布產品信息並引導客戶完成投保，即構成跨境違規售險。香港保監局亦明確，無牌轉介人不得從事任何受規管活動，經紀公司須嚴格遵守監管框架。

值得注意的是，跨境售險本身亦有監管紅線限制。2024年9月，國家金融監督管理總局深圳監管局及國家金融監督管理總局廣東監管局印發有關內部文件，啟動全轄全行業非法銷售境外保險產品、違規跨境投保專項治理工作。

保監局（資料圖片）

此外，香港保監局已多次明確轉介行為邊界。第一，無牌轉介人不得向客戶提供任何受規管意見，也不得從事任何受規管活動或銷售活動；第二，經紀公司必須按照保險監管框架的最低標準，向客戶提供所有受規管意見，並進行為客戶安排保單所需的所有受規管活動。