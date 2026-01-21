領免費保險遭暗中扣費　眾籌平台要昏迷者親自退保惹議終全額退款

患者家屬楊先生反映，妻子去年10月因車禍昏迷入院，他在通過「輕鬆籌」平台募捐期間，發現工會募捐的2000元（人民幣，下同）「救命錢」竟因餘額不足無法轉賬。經查發現，他在平台領取「免費保險」後，在不知情下被開通自動續費，扣除了700多元保費。經多次溝通，涉事平台及保險公司已將保費全額退還給楊先生。



《上游新聞》報道，2025年10月6日，楊先生的妻子張某遭遇車禍受重傷。浙江省衢州市人民醫院證明書顯示，車禍造成張某特重型顱腦損傷、腹腔損傷、腦腫脹等多種症狀。

楊先生妻子入院後曾通過輕鬆籌籌款。（上游新聞）

「免費保險」扣700多元 退保要昏迷者打電話？

楊先生透露，妻子處於半昏迷狀態，不能說話。因治療和康復費用很高，一家人便通過「輕鬆籌」平台籌款。2025年12月19日，當地工會捐了2000元善款，卻被平台的「輕鬆保嚴選」保險扣除2個月的保險費。

他憶述，查看籌款信息時曾彈出過一個免費醫療保險的廣告，點擊進去後免費領取了一份醫療保險，但並沒有開通續保和代扣功能。

楊先生投保的兩份保險由泰康在線財產保險股份有限公司（下稱泰康保險）承保，已連續投保3個月，除了首月免費外，之後兩個月需支付739.36元保費，扣費方式均為自動扣費。

領取免費保險後，被連續扣費700多元。（上游新聞）

楊先生多次聯繫「輕鬆保嚴選」平台及泰康保險，但均被告知其妻子的情況不在保障範圍內，屬於帶病投保無法理賠，退保需患者本人打電話處理，「我妻子還在昏迷中怎麼可能打電話退保，投保的時候為何不需要本人同意？」。同時，「輕鬆保嚴選」客服稱該平台不是保險公司，無法辦理或承諾退保事宜。

贈險也扣費？ 4份保險單2份需付費

在「輕鬆籌」小程序上打開「我的保障金」後，會彈出一條「免費領最高33萬疾病保障金」的廣告，填寫受保人姓名和身份證號後即可「免費領取」。

《上游新聞》發現，該廣告頁面標明是贈險，但點擊後會自動跳轉到升級版保險連結。在拒絕升級且未綁定任何支付信息的情況下，個人名下會出現4份保險，其中2份會自動扣費。

實測發現，輸入驗證碼時並未標註開通續費功能。（上游新聞）

值得注意的是，即使點擊退保也無法直接進入退保流程，需要再次進入保單並聯繫在線客服才能夠登記退保申請，且部分保單需本人撥打客服電話辦理退保事宜。

多次溝通後，1月19日晚，楊先生被扣除的700多元保費已足額退回到賬。

故意設置複雜取保流程算違法？

河南澤槿律師事務所主任付建認為，消費者享有知情權，經營者須以顯著方式告知自動扣費的標準、周期、取消路徑，未經消費者明確同意不得扣費，故意設置複雜取消流程、拒絕退保，違反公平交易原則。家屬要求退保時遭遇阻礙，屬於不合理設置，違反公平交易原則。