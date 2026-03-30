傳北京市集有重型剷泥車衝撞人群致多人死傷　司機遭民眾拖出暴打

網傳北京房山區傳統農村市集「大韓繼大集」於周日（29日）上午發生一宗剷泥車衝撞人群事故。網傳影片顯示，一輛重型剷泥車在市集內橫衝直撞，多名民眾走避不及被輾壓或撞倒，現場目擊者指有七、八人當場死亡，而肇事司機則遭現場民眾拖在地上暴打。目前，官方未就事件進行通報。



3月29日，一輛重型剷泥車在市集內橫衝直撞，多名民眾走避不及被輾壓或撞倒。（X平台）

現場目擊者指有七、八人當場死亡。（X平台）

肇事司機則遭現場民眾拖下地暴打。（X平台）

現場如煉獄 多人倒地傳7、8人當場死亡

公開資料顯示，事發地大韓繼大集是房山區周口店歷史悠久的大型傳統農村市集，周六日恰逢開集時間，因此吸引了大量市民前來購物。

根據流出的影片片段，29日上午約11時許，正值市集人流高峰期，一輛黃色重型剷泥車突然闖入人群密集的購物區域並在狹窄的市集街道上加速行駛，隨後剷泥車調轉車頭，左衝右突，導致多個販售農產品的攤檔被瞬間推平。期間，曾有憤怒民眾朝剷泥車投擲板凳，企圖阻止司機瘋狂的行為，但收效甚微。

期間，曾有憤怒民眾朝剷泥車投擲板凳，企圖阻止司機瘋狂的行為，但收效甚微。（X平台）

期間，曾有憤怒民眾朝剷泥車投擲板凳，企圖阻止司機瘋狂的行為，但收效甚微。（X平台）

有目擊者在社交平台描述稱，剷泥車疑似直接輾過部份民眾，現場驚叫聲不斷，多名傷者倒臥在血泊中失去意識，場面極度混亂。此外，有目擊者指出，已有七、八人失去生命跡象。

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肇事司機遭憤怒民眾圍毆暴打

另一段影片顯示，在剷泥車繼續衝撞期間，有數名英勇民眾冒險爬上正在行駛的車身，合力將駕駛室內的司機強行拖出。

涉事司機疑為一名中年男子。被拖離駕駛座後，該男子隨即遭到現場憤怒的民眾包圍毆打，隨後倒在地上，頭部受傷流血。目前尚不清楚該名司機的衝撞動機。

截至發稿，北京房山警方或當地政府尚未就此事件發佈任何官方通報。內地主要社交平台如微博、抖音等已對相關關鍵字進行過濾，且相關影片已被迅速清理，目前無法透過官方途徑核實具體死傷數據。