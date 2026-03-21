有片｜四川一男子開摩托車撞人致1死5傷　涉嫌酒駕已被警方控制

3月20日，四川省宜賓市發生一起摩托車撞人事故。一男子駕駛摩托車至金沙江公鐵兩用大橋北橋頭時，撞上右側6名行人，造成1人死亡，5人不同程度受傷。目前，肇事者已被警方控制，事故在進一步調查中。



張某洪駕駛摩托車從後方撞上護欄，隨後與行人發生碰撞。（掌聞視訊）

張某洪駕駛摩托車從後方撞上護欄，隨後與行人發生碰撞。（掌聞視訊）

張某洪駕駛摩托車從後方撞上護欄，隨後與行人發生碰撞。（掌聞視訊）

據宜賓交警發佈的警情通報稱，3月20日10時許，一名18歲男子張某洪駕駛摩托車行駛至金沙江公鐵兩用大橋北橋頭時，撞上6名行人。道路監控和網民發佈的影片顯示，6名行人貼著橋的右側行走，張某洪駕駛摩托車從後方撞上護欄，隨後與行人發生碰撞。該事故造成1人死亡，張某洪及其餘5人不同程度的受傷。目前，傷者均在醫院救治。

經檢驗，張某洪的血液酒精濃度為68mg/100ml，涉嫌酒後駕駛現已被警方控制，事故調查及善後處置工作正在依法進行中。