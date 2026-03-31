習近平北京參加義務植樹　強調良好生態人人共享、合力共建

《新華社》消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平30日上午在參加首都義務植樹活動時強調，良好生態人人共享，也需要合力共建。要組織動員全社會廣泛參與植樹造林，為山川大地增添錦繡，讓中國式現代化的底色更加亮麗。



習近平在參加首都義務植樹活動。（新華社）

習近平在參加首都義務植樹活動。（新華社）

30日上午10時40分許，黨和國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等集體乘車，來到昌平區百善鎮，同幹部群眾一起參加義務植樹。植樹點為規劃公園用地，公園建成後將為群眾提供生態休閒空間。

習近平在參加首都義務植樹活動。（新華社）

習近平表示，前不久，中國頒佈生態環境法典，進一步築牢了美麗中國建設的法治基石。植樹造林是美麗中國建設的一項重要任務，要咬定青山不放鬆，立足當下、着眼長遠、接力奮進，把這件利國利民的大事紮實做好。

習近平強調，今年是「十五五」開局之年，也是全民義務植樹運動開展45周年。新形勢下推進國土綠化，要更加注重提質、興業、利民，實現種與管共抓、生態與產業共促、人與自然共生。要統籌利用綠化空間，以地定綠、以水定綠，因地制宜做好增綠文章，宜樹則樹，宜草則草。要下更大氣力加強管護，分區分類開展森林可持續經營，有力有效推進草原保護修復，全面提升林草質量和功能，防火防蟲護好綠化成果。要暢通生態產品價值轉化渠道，壯大林草產業，同步提升經濟價值和生態效益。要協同推進城鄉綠化美化，見縫插針增加群眾身邊的綠地，讓城鄉居民有更多的綠色獲得感。