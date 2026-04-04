工信部提醒蘋果用戶更新iOS版本　謹防信息竊取、系統受控

4月3日，工信部「網絡安全威脅和漏洞信息共享平台」微信公眾號發佈文章提醒蘋果用戶更新iOS版本，文章指出，有攻擊者利用針對蘋果公司終端產品的漏洞利用工具實施網絡攻擊活動，可導致信息竊取、系統受控等嚴重危害。



「網絡安全威脅和漏洞信息共享平台」微信公眾號發佈《關於及時更新iOS特定版本 防範漏洞攻擊利用的風險提示》。（公眾號@NVBD）

文章指出，影響範圍包括運行iOS 13.0至17.2.1的iPhone、iPad等蘋果公司終端產品。攻擊者通過短訊、郵件或網頁投毒等方式，誘導用戶使用Safari瀏覽器訪問包含惡意代碼的網頁，綜合利用終端設備中存在的安全漏洞，向受害終端產品植入遠程控制木馬，竊取用戶敏感信息，獲取最高權限並控制。

影響範圍包括運行iOS 13.0至17.2.1的iPhone、iPad等蘋果公司終端產品。（GettyImages）

工信部建議，使用蘋果公司終端產品的用戶做好風險排查，盡快通過升級版本和安裝補丁等方式修復漏洞，留意系統更新通知和蘋果公司發佈的最新安全更新公告，及時升級最新安全版本。用戶要強化使用安全意識，避免點擊不明連結，防範網絡攻擊風險。