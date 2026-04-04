伊朗戰爭｜伊朗或對美以基建發動襲擊　中國駐以使館4月7日再撤僑

中東局勢劇烈升溫，美軍打擊目標由軍事設施進一步擴大至核心民用基礎設施。4月2日，美以炸毀中東最高橋樑、伊朗標誌性工程的伊朗卡拉季市貝伊克公路橋（又名B1大橋，B1 bridge），造成8死及95傷。對此，伊朗法爾斯通訊社（FARS）報道，伊朗可能對以色列軍用和民用設施發起反擊。



今日（4）日，中國駐以色列大使館發佈公告，指當前中東安全形勢高度緊張，戰事擴大升級的風險仍然極高，並可能危及學校、電站、工業園區等各類民用機構。提醒在以中國公民遠離民用基礎設施。同時7日（周一）將再次組織中國公民，包括港澳台同胞，經埃及塔巴口岸撤離。



美軍轟炸伊朗民用大橋釀8死。（央視）

公告指，據媒體報道，以色列海法港、雷霍沃特車站、亞爾昆橋、伊茨雷埃勒隧道以及多條連接特拉維夫、耶路撒冷和海法的公路可能被列入打擊範圍。

以色列一間煉油廠遭伊朗飛彈襲擊後陷入火海。（路透社）

中國駐以色列使館再次提醒在以中國公民切實加強安全防範和轉移避險，務必遠離機場、港口、電站、車站、煉廠等重要基礎設施、軍事敏感機構和重點高校、科研機構、工廠、交通要道等，嚴格遵守以色列後方司令部安全指令，切忌麻痹大意，堅持非必要不外出，聽到手機預警和防空警報務必第一時間進入避彈設施，確保自身安全。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐以色列使館取得聯繫。

另外，公告也指，4月7日中國駐以色列大使館將再組織一批在以中國公民，包括港澳台同胞，通過埃及塔巴口岸轉移撤離。

針對B1大橋被炸，伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗有可能對美以在區內的交通網絡實施還擊，形容這些是敵方的「致命弱點」。

報道列出多條美以軍事裝備運輸的鐵路、公路交通要道，包括以色列用於運輸重型軍事裝備和燃料彈藥的亞爾昆橋、伊茨雷埃勒隧道，以及途經阿聯酋、沙烏地阿拉伯和約旦境內的陸路走廊，還有以色列海法港、雷霍沃特車站，以及多條連接特拉維夫、耶路撒冷和海法的公路。

報道說，只要摧毀上述地點中的任何一處，「都足以將敵方的軍事反應能力削弱至最低限度」。