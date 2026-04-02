伊朗局勢︱50歲男窮遊阿聯酋失聯40日　街頭露營被捕慘變｢獄中遊｣

重慶一名50歲男子劉瑜，今年2月獨自前往阿聯酋「窮遊」期間突然與家人失去聯絡，急得妻子趙女士在網上發片求助。



事隔多月，劉瑜終於在昨日（1日）安全返抵中國。原來他因不懂當地法律，在阿聯酋阿布扎比一間寺廟外露營紮營，被當地警方帶走「喝茶」兼沒收手機，隨後又因中東局勢動盪、機場關閉而一度滯留。



劉瑜已安全回家。（受訪者供圖）

《極目新聞》報道，現年50歲的劉瑜從事二手車中介，平日生活節儉，不煙不酒，唯一的愛好便是背起帳篷和乾糧到世界各地「窮遊」。儘管完全不懂外語，但他此前已曾獨自闖蕩俄羅斯、日本及馬來西亞等地。因此，今年2月12日，他由廣州出發抵達杜拜，隨後前往阿布扎比，開啟新一程「窮遊」之旅。

劉瑜2月12日從廣州白雲機場出發。（抖音@劉瑜名車旅行日記）

劉瑜2月15日發回的定位顯示在杜拜機場附近。（抖音@劉瑜名車旅行日記）

2月19日（大年初三）凌晨，劉瑜發信息告知妻子趙女士，他將於21日結束旅程回家。未曾想這次訊息後，劉瑜便徹底「斷聯」。趙女士憶述，當時丈夫的定位顯示在阿布扎比，之後電話便再也打不通，令全家人陷入極度焦慮，最終決定向媒體及駐外使領館求助。

劉瑜妻子趙女士在丈夫失聯後一直尋找，趙女士透露，3月初，有網民通過劉瑜的護照號，幫忙查到劉瑜被關押在在阿布扎比的一處監獄。隨後大使館的工作人員告知趙女士，劉瑜並未涉及嚴重罪行，料可短期內獲釋。

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趙女士曾幾次安排劉瑜回國，但因受戰爭影響，機場關閉，劉瑜回國的行程被一再耽誤。事隔近2個月，4月2日劉瑜終於平安回到重慶家中。

據劉瑜回憶，2月16日晚，他在一所知名的寺廟附近搭帳篷露營，準備次日拜訪，不料凌晨被帶進警察局。他表示，不知道阿聯酋當地不讓在街頭露宿；2月19日，他和妻子發消息說21日回家時，已經到達阿布扎比警局，自認為沒什麼事，便未和妻子說清楚地點，沒想到給妻子發完短訊後手機被上交，從此和妻子失去聯繫。

在接受調查期間，當地警方甚至拿出毒販照片要求他辨認，他不諳英語，只能不斷大喊「No! No! No!」否認涉案。

最終，在中國駐阿聯酋大使館、駐杜拜總領事館以及當地川渝同鄉會律師的協助下，劉瑜終於在4月1日飛抵北京，並於4月2日回到重慶與家人團聚。劉瑜感嘆，「做個堂堂正正的中國人，走到哪裏，都有中國大使館的堅強後盾，這次我深刻地感受到了！」