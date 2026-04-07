傳海康威視有漏洞致伊朗高官被殺　300多人被帶走調查　公司闢謠

網上有傳言稱，給委內瑞拉和伊朗提供監控系統的中國公司海康威視有300多人被官方帶走調查，疑似因為監控系統出現漏洞或公司出現間諜。隨後網絡上流傳一張「西安研發一鍋端了」的截圖，引發外界猜想。今日（7日），海康威視回應稱，上述傳言為謠言，公司在伊朗沒有相關業務。



網傳海康威視監控系統出現漏洞，300多人被帶走調查。（路透社）

海康威視陷「抓捕」傳聞

旅居加拿大的作家盛雪在X平台發文指，國內知情人士X先生向她披露，稱中國監控系統供貨商海康威視包括公司老總、研發部高層以及技術人員，被官方帶走300多人。今年1月3日美國活捉委內瑞拉總統馬杜羅；之後美國和以色列擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及此後連續狙殺多名伊朗領導高層，由於委內瑞拉和伊朗境內的監控系統來自海康威視，北京當局懷疑監控系統出現漏洞，被美國和以色列利用。

X先生說，海康威視位於西安、規模上千人的研發部門一夜之間被清空，同時上海和浙江的海康威視被抓了300多人，包括老總、研發部高層和技術員人員，懷疑內部有間諜。

除了盛雪發出X先生的爆料，同時網上還流傳一張「西安研發一鍋端了」的截圖，內容看似和X說的海康威視西安研發部人員被清除吻合。

但有網民指，這張截圖說的應該是2024年10月海康威視大規模裁員，而非外網說的監控系統有漏洞導致有人被抓；如果真的帶走300多人調查，那肯定出動上千警察，這麼大陣仗國內不可能什麼消息都沒有，純屬謠言。

2021年5月5日，上海一處主要購物區外，圖為海康威視的監控鏡頭。（Reuters）

海康威視：假消息 在伊朗無業務

隨着「海康威視監控系統出現漏洞，總部300多人被帶走調查」的消息在社交平台越傳越烈，甚至衝上微博熱搜，4月7日內媒《21世紀經濟報道》發文，指記者致電海康威視，接線工作人員明確表示，上述傳言為謠言，並強調「不信謠不傳謠」。工作人員還稱，海康威視目前在伊朗暫無相關業務。