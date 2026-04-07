伊朗局勢｜內地油價再上調　92號汽油每升漲0.33元　發改委抑漲幅

據央視新聞報道，自4月7日24時起國內油價再上調。國內汽、柴油（標準品）價格每噸上調420元（人民幣，下同）、400元；即折合92號汽油每升上調0.33元；0號柴油每升上調0.34元。



據《央視新聞》報道，國家發改委消息，自3月23日上一輪油價調整以來，國際市場原油價格出現大幅震盪。按照現行成品油價格形成機制計算，本輪汽、柴油價格原本每噸應分別上調800元及770元。

為了平抑國際油價飆升帶來的影響，國家發改委決定進行政策性調控。在採取調控措施後，汽、柴油每噸實際少漲了380元及370元。折合零售價計算，92號汽油每升實際上調0.33元，較原本應漲幅度「少漲了0.31元」；0號柴油每升上調0.34元，同樣較測算幅度「少漲了0.32元」。

全國部分省市4月7日油價；這一價格將於4月7日24時起上調。

發改委強調，中石油、中石化、中海油等大型原油加工企業需組織好生產與調運，確保市場穩定供應。同時，各地相關部門將加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，以維護正常的市場秩序。

根據油價調整日歷，下一輪調整窗口將於4月21日24時開啟。對於後市展望，市場機構意見出現分歧。隆眾資訊研報分析指，若中東衝突力度下降，國際油價有望回落，下一輪調價下調的概率較大。

然而，卓創資訊則持謹慎態度，認為美伊核心分歧短期難以調和，霍爾木茲海峽通航效率維持低位，地緣風險尚未有明確緩解信號。在國際油價或維持高位震盪的背景下，車主仍需警惕戰事升級可能引發的極端價格波動，建議合理安排用油節奏，規避出行成本增加。

2025年10月27日，雲南省玉溪市紅塔區一加油站工作人員為汽車加油。

由於伊朗局勢全球油價飆升，中東衝突導致油價飆升。據此前報道，3月23日24時，內地成品油迎來年內漲幅最大調整，汽柴油每噸增加2000至2200元；折算零售端為，92號汽油每升漲約1.7元；95號汽油每升漲約1.8元。中國石化當時更罕見發短信提醒車主「錯峰加油」。

4月1日，內地幾家航空公司亦宣布，自本月5日起，國內航程少於800公里的航線，燃油附加費由10元（人民幣，下同）加至60元；800公里以上的航線由20元加至120元。