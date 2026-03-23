內地油價迎今年最大漲幅　92汽油破9　中石化罕見提醒｢錯峰加油｣

美國、以色列對伊朗的軍事襲擊持續，霍爾木茲海峽通行困難導致石油價格持續上漲。今日（3月23日）24時，內地成品油也將迎來新一輪調價，本次是年內第五次油價上調，同時也是漲幅最大的一次。油價大幅上漲，導致許多油車車主成本上升，有加油站大牌長龍，中國石化更罕見發短信提醒車主「錯峰加油」。



到本次油價上調幅度為，汽柴油每噸增加2000至2200元（人民幣，下同）；折算零售端為，92號汽油每升漲約1.7元；95號汽油每升漲約1.8元。這也意味著當前價格在7.6元左右的92號汽油，將全面進入「9元時代」。

以私家車一箱50升的油箱計算，加滿一箱將多花86.5元；70升油箱的SUV，加滿一次多花超過120元。若以一年多開兩萬公里計算，百公里油耗8升，這一輪上調帶來的年額外支出，最少估算將超過2700元。

中國石化也罕見向全國會員發送提醒短信，提示油價將於3月23日24時上調，預計漲幅較高，建議車主合理安排出行時間，提前錯峰加油。不少網民表示，這是第一次收到來自中石化的「錯峰加油」提醒，有汽車博主稱，「印象中好像是第一次收到」。

今年以來，內地油價已經歷五輪調價窗口，總體格局為「四漲一擱淺」，若本輪調價上調，2026年調價格局將變為「五漲一擱淺」。