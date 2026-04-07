宋濤宴請鄭麗文　重申「九二共識、反對台獨」是兩岸關係定海神針

今日（7日），國民黨主席鄭麗文率訪問團開啟大陸參訪行程。據聯合新聞網報道，今晚，中共中央台灣工作辦公室主任宋濤於南京東郊國賓館宴請訪問團。



宋濤致詞時表示，國民黨主席時隔十年再度率團訪問大陸，具有重要積極作用，重申「九二共識、反對台獨」仍是當前兩岸關係的定海神針。鄭麗文在晚宴上表示，這次的出訪具有4項重大歷史意義，並強調國民黨主張的兩岸和平路線，是一條正確、有效，且對全體台灣人民都最有利的道路。



國民黨主席鄭麗文率訪問團開啟大陸參訪行程，中共中央台灣工作辦公室主任宋濤於南京東郊國賓館宴請訪問團。（國民黨提供）

宋濤南京宴請鄭麗文一行。（聯合新聞網）

鄭麗文在南京晚宴上致辭。（聯合新聞網）

宋濤在南京晚宴上致辭。（聯合新聞網）

宋濤南京宴請鄭麗文一行。（聯合新聞網）

宋濤於南京東郊國賓館宴請訪問團

宋濤在致詞時表示代表中共中央台辦歡迎鄭麗文一行，稱國民黨主席時隔十年再度率團訪問大陸，具有重要積極作用，並重申「九二共識、反對台獨」仍是當前兩岸關係的定海神針。

宋濤特別提及，今年是孫中山誕辰160周年，國共兩黨齊聚在南京重溫、繼承中山先生遺志，具有特殊意義，願同中國國民黨一道，勇擔歷史重任，團結兩岸同胞，為中華民族偉大復興不懈奮鬥，護台海和平穩定。

同時，宋濤也表示，民進黨當局拒不承認「九二共識」，甘當外人的棋子，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險的境地。「我們絕不容忍中華民族共同家園遭到分裂破壞」、「兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事」。

鄭麗文：此次出訪有4項重大歷史意義

輪到鄭麗文致辭時，她稱這次的出訪有4項重大歷史意義，並強調國民黨主張的兩岸和平路線，是一條正確、有效，且對全體台灣人民都最有利的道路。

鄭麗文指，4項重大歷史意義包括：一、在亞太的局勢上，正在創造一個新的典範；二、九二共識與反對台獨，這個政治基礎仍然歷久彌新；三、國民黨主張的兩岸和平路線是一條對全體台灣人民最有利的道路；四、此訪彰顯台灣人可以擺脫悲情，掌握自己命運的強大自主性。

期間，鄭麗文也指出從歷史經驗來看，充分顯示只要堅持「九二共識、反對台獨」，兩岸就能交流、對話；反之，台海就會陷入動盪不安。

鄭麗文在開機門後微笑揮手。（國民黨提供）

鄭麗文與中共中央台辦主任宋濤握手簡單寒暄，並逐一與一同前來接機的官員握手。（國民黨提供）

據央視新聞報道，鄭麗文抵達南京後表示，感謝習近平總書記，感謝大陸方面熱情接待。此訪是為了維護台海和平，增進人民福祉，意義重大。中國國民黨將堅持「九二共識」、反對「台獨」，繼續發揮推動兩岸關係和平發展的重要作用。