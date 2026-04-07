鄭麗文訪陸料周五見習近平　行前喊話：盼國民黨執政兩岸恢復交流

國民黨主席鄭麗文今日（7日）啟程率團訪陸，出發前她在國民黨中央召開「2026和平之旅」中外記者會。外界關注此次大陸行會否談到具體的和平方案和政策？鄭麗文表示，台海、兩岸之間，因為過去這十年來快速的冰凍，在很多的交流方面被刁難、被切斷，希望對岸也能夠釋出善意，但是因為國民黨畢竟是在野黨，所以具體政策的開放，兩岸重新恢復正常的交流、全面的交流，當然一定是等到2028年國民黨執政，自然就會開始。



鄭麗文出發訪陸前舉行中外記者會。（鄭麗文臉書直播）

對於此次大陸行的目的，鄭麗文表示，首先第一個，很重要的一個訊息就是要向全世界來證明，兩岸都希望透過和平的方式、對話、溝通、交流，化解所有可能的歧異，帶來和平的紅利。

鄭麗文提到，台海、兩岸之間，因為過去這十年來快速的冰凍，在很多的交流方面被刁難、被切斷，使得百工百業不堪其苦，非常非常的慘淡。

鄭麗文表示，對於她這次的大陸行很多人期待，很多人質疑，更有很多人忐忑不安，但她表示，這次自己是秉著善意和正念出發，她相信就算是賴清德也高度關注此次的大陸行。她強調，如果真心愛台灣，就會極盡一切努力避免戰爭的發生，要盡一切可能擴大和平的基礎。

鄭麗文呼籲民進黨放下對對岸的疑慮與恐懼，「兩岸和平其實沒有這麼困難，只要你有心。如果國共兩黨可以和解，可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的我們，藍綠之間不能和解？」

對於未來「賴習會」的可能，鄭麗文則回應，「沒有賴鄭會，很難有賴習會」，期待能在台北與賴清德見上一面。鄭麗文希望回台後，藍綠能化解憲政僵局，不再惡鬥，讓台灣內部政黨政治回歸理性競爭。

明日赴南京中山陵、預計周五見習近平

據台灣《聯合報》報道，鄭麗文4月7日抵達上海後，隨即前往南京，並預計於8日赴中山陵謁陵，再返回上海參訪與出席活動，9日下午出發前往北京，可望在周五（10日）與習近平會面。這也是繼2016年11月時任國民黨主席洪秀柱的「習洪會」後，國共在任領導人再次會晤。

國共兩黨自2005年開啟兩黨領導人會面機制，包含連戰、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱等四位國民黨主席相繼赴北京訪問，但上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談，時隔將近十年。（新華社）

訪陸期間，鄭麗文除了會見宋濤等涉台高層外，也會獲到訪的省市「一把手」接待，包括中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、政治局委員兼北京市委書記尹力。

陸委會主委邱垂正赴立法院備詢前受訪時表示，赴中國大陸交流應該嚴守《兩岸關係條例》及其他法律，呼籲鄭麗文應當面要求中共當局立即停止對台軍機艦擾台等複合性的施壓。

邱垂正表示，陸委會要重申，政府支持對等尊嚴、相互尊重、不預設任何政治前提的兩岸正常健康有序的交流，「也要嚴正反對，為了換取赴中交流的門票，出賣傷害國家主權尊嚴、國家利益與台灣的自由民主。」

此外，邱垂正強調，政黨交流不能取代官方的機制。兩岸涉及公權力的事項，必須要由兩邊的政府透過務實協商解決。